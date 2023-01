Home

Cronaca

La Polizia Municipale torna nelle scuole cittadine. Il 30 gennaio riparte l’attività didattica

Cronaca

28 Gennaio 2023

La Polizia Municipale torna nelle scuole cittadine. Il 30 gennaio riparte l’attività didattica

Livorno 28 gennaio 2023 – La Polizia Municipale torna nelle scuole cittadine. Il 30 gennaio riparte l’attività didattica

Con l’inizio dell’anno riprende l’attività educativa nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado realizzata dalla Polizia Municipale.

Il Comando ha ricevuto numerose richieste di adesioni ai progetti di educazione stradale “A spasso sicuri in città con la Polizia Municipale” – destinato agli alunni delle scuole di infanzia e primarie – e “Guidiamo sicuri in città con la Polizia Municipale” – rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, oltre che al progetto “Prendiamoci cura della città” a tematica ambientale, indirizzato alle scuole primarie.

Gli incontri formativi, cui partecipa personale della Polizia Municipale appositamente formato – gli educatori stradali – sono realizzati utilizzando supporti informatici, proiettando in classe schede interattive – slides – relative alla segnaletica stradale, alle principali norme che regolano la circolazione, al corretto uso dei dispositivi di sicurezza – casco e cinture – oltre che relative alle principali cause di incidenti stradali ed al corretto comportamento da tenere in ambiente urbano, in particolare nei parchi cittadini.

Il contenuto delle slides varia naturalmente in relazione all’età dei ragazzi. Sono predisposte lezioni tipo, per scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado.

L’attività didattica del 2023 inizierà il 30 gennaio con la visita guidata di una scuola d’infanzia presso il Comando di Polizia Municipale.

Nel corso dell’incontro gli educatori stradali sensibilizzeranno gli alunni sull’importanza del rispetto delle regole e faranno conoscere l’agente di Polizia Municipale quale punto di riferimento per la cittadinanza.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin