Home

Provincia

Cecina

La Polizia nella Giornata Nazionale contro bullismo e cyberbullismo incontra i ragazzi delle scuole medie di Cecina

Cecina

8 Febbraio 2025

La Polizia nella Giornata Nazionale contro bullismo e cyberbullismo incontra i ragazzi delle scuole medie di Cecina

Cecina (Livorno) 8 febbraio 2025 La Polizia nella Giornata Nazionale contro bullismo e cyberbullismo incontra i ragazzi delle scuole medie di Cecina

La Polizia di Stato, in occasione della giornata nazionale contro il bullismo ed il cyberbullismo, venerdì 07 febbraio, ha incontrato i ragazzi delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo “Carlo Cassola” di Cecina.

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Cecina hanno parlato a lungo con gli studenti delle classi II e III dell’Istituto nella sede di San Pietro in Palazzi, sia in presenza sia in videoconferenza coinvolgendo così i ragazzi di ulteriori 11 classi, dislocati nelle sedi di Cecina e Bibbona. L’incontro si è incentrato principalmente su come riconoscere il “bullo” e come difendersi dallo stesso e disattivare il ruolo dei “gregari” e degli “spettatori”, stimolando in loro la riflessione sull’importanza di una comunicazione tempestiva, efficace ed empatica con chi ne è vittima e il fondamentale ricorso alle istituzioni scolastiche ed alla Polizia di Stato, nonché sul modo corretto di utilizzare i social network, adottando ogni precauzione possibile per difendere la loro privacy, la loro intimità.

I ragazzi hanno partecipato attivamente, mostrando vivo interesse per gli argomenti trattati, in particolare per la possibilità di utilizzo dell’App YOUPOL, creata per segnalare, tra le altre cose – anche in forma anonima – episodi di bullismo. Sono state dettagliate le possibili attività di contrasto da parte della Polizia di Stato alla spirale di violenza del bullismo, fornendo esempi su come individuare gli autori, nonché gli strumenti di legge – tra cui, nell’ambito del Protocollo Zeus, l’ammonimento del Questore nei confronti di autori minorenni- e tecnologici che i ragazzi possono usare per proteggere sé stessi ed i loro amici dal rischio di aggressioni di questo tipo, tanto nella vita reale che nella realtà virtuale. Nel momento di confronto finale con i ragazzi, gli agenti hanno risposto alle tantissime domande, sia sulla tematica della giornata che sulle attività istituzionali della Polizia di Stato rivolte alla tutela dei minori.

La Polizia nella Giornata Nazionale contro bullismo e cyberbullismo incontra i ragazzi delle scuole medie di Cecina