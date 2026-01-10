Home

Provincia

Piombino

La polizia rintraccia a Piombino un 91enne scomparso, a Perugia

Piombino

10 Gennaio 2026

La polizia rintraccia a Piombino un 91enne scomparso, a Perugia

Piombino (Livorno) 10 gennaio 2026 La polizia rintraccia a Piombino un 91enne scomparso, a Perugia

Rintracciato anziano di 91 anni scomparso: lieto fine grazie all’intervento della Polizia di Stato

Nella mattinata odierna, gli operatori della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piombino, hanno rintracciato un uomo di 91 anni che si era allontanato dalla propria abitazione di Perugia, dove vive solo, facendo perdere le proprie tracce.

L’anziano è stato individuato dagli agenti a bordo della propria autovettura, ferma presso un’area di servizio del territorio. Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’uomo aveva guidato per tutta la notte, senza una meta precisa.

Al momento del ritrovamento, il 91enne si presentava in evidente stato confusionale e non era in grado di ricordare come fosse giunto fino a Piombino. Gli operatori di volante hanno immediatamente prestato assistenza all’uomo, accompagnandolo presso il Commissariato, dove sono state attivate le procedure di rito per garantire la sua sicurezza.

Contattati i familiari, i figli dell’anziano hanno raggiunto il Commissariato per riabbracciare il padre e provvedere al suo rientro a casa.

L’uomo unitamente ai suoi famigliari hanno voluto esprimere la propria gratitudine agli operatori della Polizia di Stato per la professionalità e l’umanità dimostrate, conservando un ricordo di quella che, fortunatamente, resterà solo una spiacevole disavventura senza ulteriori conseguenze.

La Polizia di Stato rinnova l’invito a segnalare tempestivamente situazioni di allontanamento di persone anziane o fragili, al fine di consentire un rapido intervento e tutelarne l’incolumità.