Home

Eventi

La prima assoluta dello show Duemilas Club è al The Cage di Livorno

Eventi

13 Novembre 2024

La prima assoluta dello show Duemilas Club è al The Cage di Livorno

Livorno 12 novembre 2024 La prima assoluta dello show Duemilas Club è al The Cage di Livorno

Venerdì 15 novembre arriva al teatrino la prima assoluta dello show di Duemilas Club

Al The Cage sarà sul palco per la prima assoluta lo show integrale di Duemilas Club, lo spettacolo che omaggia la prima decade del nuovo millennio e che in versione ridotta ha già aperto tre date del tour di Teenage Dream (Trezza sull’Adda, Roma ed Empoli).

Nato per superare i soliti tribute alle band degli anni d’oro del rock, i ’70 e gli ’80, lo show propone al pubblico i tormentoni degli anni 2000 che hanno inondato le radio e hanno fatto sognare e ballare un’intera generazione dagli schermi di Mtv e All Music.

Si va da Lady Gaga con la sua Poker Face all’intramontabile Oops! I did it again di Britney Spears, passando per il punk-rock dei Blink 182, fino a Voglio vederti danzare del maestro Battiato nel remix di Dj Prezioso. Una carrellata di hit che spazia tra i diversi generi musicali, senza alcuno steccato:

«Chi siamo noi per decidere se sia meglio il rock del pop, dell’hip-hop, del punk, del metal o del rhythm and blues?» si chiedono i cinque musicisti della band (il cantante Stefano Mannari, i chitarristi Lorenzo Palmerini e Stefano Starti, il bassista Filippo D’Ercole e il batterista Gabriele Andreucci).

Ed è proprio ponendosi questa domanda che è nato lo show, nel tentativo di creare qualcosa di nuovo che non si fosse già visto in giro, ma anche qualcosa che fosse cronologicamente più vicino ai suoi creatori, che poi avrebbero dovuto interpretarlo portandolo sul palco.

Una festa in cui dare sfogo ai propri guilty pleasures, pensata per chi vuol celebrare i 2000 senza pudore o vergogna, ma anzi con tanta ironia, spensieratezza e un pizzico di nostalgia, senza dividersi tra emo e truzzi, gabber e metallari, discotecari e rockettari.

Duemilas Club, poi, non è solo hit musicali: la serata è un vero e proprio tuffo negli anni 2000, un’esperienza immersiva completa per sentire le vibes e rivivere il sapore di una decade molto spesso bistrattata e guardata con sufficienza, anche grazie a tutta una serie di piccoli fenomeni pop che i ragazzi della band sono riusciti a includere nello show.

Insomma, poca voglia di prendersi sul serio, tanta voglia di ballare finché reggono le gambe e tanta voglia di cantare finché non manca la voce, fregandosene dei tabù. Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili su TicketSms, costo 10 euro. A seguire Midnight Memories dj set a cura di Teenage Dream per ballare fino a tarda notte. Biglietti acquistabili in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

La prima assoluta dello show Duemilas Club è al The Cage di Livorno