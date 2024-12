Home

La prima sfida per il Tomei di Cristian Casoli è con il Turris Pisa

7 Dicembre 2024

Livorno 7 dicembre 2024 La prima sfida per il Tomei di Cristian Casoli è con il Turris Pisa

Dopo la separazione delle strade fra la società dello IES MVTomei e Luca Berti, la prima squadra maschile in settimana è stata affidata a coach Cristian Casoli, “promosso” dal vivaio dove da inizio stagione segue i gruppi dell’Under 19, Under 15 maschile e Under 12 femminile. Casoli, arrivato in estate a Livorno dopo una lunga carriera ad alti livelli come schiacciatore (Milano e Treviso, dove vinse due scudetti nel 2004 e nel 2005 oltre alle due World League vinte con la Nazionale nel 1997 e 1999), riprende la guida di una prima squadra dopo l’esperienza della passata stagione a Mornago in Serie C.

Dopo aver condotto alcuni allenamenti in settimana ecco le prime parole del tecnico varesotto alla vigilia della sfida contro la Turris Pisa: “Dobbiamo crescere tecnicamente possiamo farlo solo con il lavoro in palestra. Non voglio guardare agli avversari, mi interessa il gioco che facciamo noi, la squadra è ultima in classifica con solo due punti.

C’è solo da azzerare e ripartire concentrandoci su noi stessi. Se la squadra ha avuto anche una dose di sfortuna in questa prima parte di stagione? Forse, ma penso che si debba lavorare tutti insieme per migliorare quel fondamentale che in un momento particolare della partita può volgere le cose in nostro favore, sia che si tratti di un muro, di una ricezione che di una battuta”.

La prima gara di ritorno contro la Turris Pisa si giocherà oggi, sabato 7 dicembre alle ore 18 al Pala MVTomei. La Turris è allenata dall’ex capitano dei biancorossi Marco Croatti, che ha chiuso la carriera da palleggiatore proprio allo IES. Nela formazione biancoverde militano anche altri tre ex: lo schiacciatore Tommaso Lupo, i centrali Cosimo Balducci e Luca Grassini. All’andata la Turris nell’esordio assoluto in stagione vinse in tre set l’incontro con i biancorossi. Il sestetto ospite sta attraversando un periodo positivo, con tre vittorie nelle ultime tre gare, l’ultima delle quali nella tana della capolista Torretta. Ad attenderlo uno IES in piena fase di ricostruzione.

La rosa dello IES MVTOMEI: alzatori: Giacomo Diamanti e Riccardo Sarri; opposti: Federico Gori e Jacopo Savi; schiacciatori: Alessandro My, Giulio Gucci e Luca Bernarducci; centrali: Santiago Buffa, Nicola Paradossi e Filippo Antonelli; liberi: Alessio Mazzuca e Flavio Pellumbi. Coach: Cristian Casoli.

La rosa del TURRIS PISA: alzatori Marco PREFETTO e Federico CANNELLI; opposti Lorenzo SCAVONE, Giacomo PASQUINI e Gianni VALERIO; schiacciatori Filippo PATRINI, Marco CERQUETTI, Tommaso LUPO e Matteo TONI; centrali Cosimo BALDUCCI, Daniele DORIGO, Gabriele LOMBARDINI, Luca GRASSINI, Giuseppe BONANNO, Matteo CERADINI; liberi Lorenzo GARAGUNIS e Luca VIRDICHIZZI. Coach: Marco Croatti.