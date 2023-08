Home

Sport

Calcio

La prima squadra del Livorno si allenerà nei campi dell’Academy Livorno e della Polisportiva Carli Salviano

Calcio

30 Agosto 2023

La prima squadra del Livorno si allenerà nei campi dell’Academy Livorno e della Polisportiva Carli Salviano

Livorno 30 agosto 2023 – La prima squadra del Livorno si allenerà nei campi dell’Academy Livorno e della Polisportiva Carli Salviano

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che in attesa della conclusione dei lavori di rifacimento del campo in erba sintetica del Centro di preparazione olimpica del Coni, a Tirrenia, dove la prima squadra si allenerà per tutta la stagione sportiva 2023/24 – gli allenamenti verranno svolti su uno dei campi in erba naturale dello stesso Centro Coni, sul sintetico dell’impianto di piazza Gavi (in gestione all’Academy Livorno) e all’interno del centro sportivo di via della Chiesa di Salviano (in gestione alla Polisportiva Carli Salviano).

L’Unione Sportiva Livorno 1915 ringrazia il Centro di preparazione olimpica del CONI, l’Academy Livorno e la Polisportiva Carli Salviano per la disponibilità e la collaborazione.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin