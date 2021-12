Home

3 Dicembre 2021

La Pro Livorno saluta Jonathan Granito e Kley LuKa

Livorno 3 dicembre 2021

Serie D:

In coincidenza con l’apertura della sessione invernale del mercato, la Pro Livorno Sorgenti comunica l’uscita di due giocatori dalla Prima squadra biancoverde: si tratta dell’attaccante Jonathan Granito, passato al Tau Calcio dopo la sua richiesta di lasciare la Pro Livorno Sorgenti, e del difensore Kley Luka, trasferitosi al Firenze Ovest in seguito a una decisione consensuale tra la società e il giocatore. Tutta la famiglia biancoverde ci tiene a ringraziare Granito e Luka per la professionalità e le doti umane e tecniche espresse durante la loro permanenza alla Pro Livorno Sorgenti, quindi augura a entrambi un futuro ricco di successi dal punto di vista sportivo.

