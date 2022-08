Home

La Pro Livorno Sorgenti dà il bentornato a Claudio Costanzo e Leonardo Porcellini

18 Agosto 2022

La Pro Livorno Sorgenti dà il bentornato a Claudio Costanzo e Leonardo Porcellini

Livorno 18 agosto 2022 – La Pro Livorno Sorgenti dà il bentornato a Claudio Costanzo e Leonardo Porcellini

Due lieti ritorni in casa biancoverde. Dopo aver concluso il ritiro con l’U.S. Livorno 1915, Claudio Costanzo e Leonardo Porcellini rientrano alla casa madre biancoverde e si sono già aggregati al gruppo guidato da mister Franco Ciricosta, quindi sono ufficialmente nei ranghi della Pro Livorno Sorgenti, che parteciperà al campionato di Eccellenza toscana edizione 2022/23.

Centrocampista classe 1993, protagonista nelle ultime tre stagioni della Prima squadra biancoverde (una in Eccellenza e poi due consecutive in serie D), Claudio Costanzo è un giocatore che abbina qualità, esperienza e duttilità; caratteristiche che rappresentano un grande valore aggiunto per l’Eccellenza.

Leonardo Porcellini, invece, viene dalla strepitosa stagione vissuta con la Juniores nazionali della Pls, conclusasi con la conquista del titolo italiano di categoria. Esterno sinistro basso classe 2003, ha un grande potenziale da esprimere ed è pronto per vivere la sua prima stagione in Prima squadra. La società dà il bentornato a entrambi i giocatori, augurandogli un’annata ricca di soddisfazioni.

