La proposta di Forza Italia: Infrastrutture, sostegno al sociale e candidati solo toscani

12 Settembre 2022

Livorno 10 settembre 2022 – Stop alla Toscana a due velocità: una Firenze-centrica ben collegata ed un’altra lasciata a languire con una economia stile-cooperativa dove si alimenta un sistema clientelare solo per garantire il mantenimento del potere.

Ma anche una maggiore attenzione al sociale con l’aumento delle pensioni minime, dell’assegno di assistenza e il riconoscimento dell’attività per i caregiver.

I candidati di Forza Italia hanno presentato il programma per le prossime elezioni, caratterizzato da un marcato taglio infrastrutturale e una visione di sistema che non si limita alle questioni di un singolo territorio, ma le collega per dare sviluppo all’intera regione.

Che si tratti della Darsena Europa a Livorno, o del comprensorio cartiero a Lucca o dell’industria estrattiva a Massa, bisogna infatti guardare a un “sistema Toscana” che ingloba tutte le esigenze di queste aree economiche.

Il programma elettorale (e non solo) presentato dal senatore Massimo Mallegni e dal sottosegretario Debora Bergamini guarda a una programmazione temporale più ampia e rivendica una storia “del fare” più concreta di avversari e alleati,

con la sottolineatura che tutti i candidati di Forza Italia provengono dalla Toscana e dal territorio e non sono stati catapultati dall’alto.

Mallegni, in veste di candidato al Senato e coordinatore regionale di Forza Italia, era presente ieri a Livorno insieme agli altri candidati toscani come Debora Bergamini, Antonella Gramigna e Chiara Tenerini.

In questo contesto il coordinatore ha ricordato che l’alta velocità in Italia l’hanno portata proprio Berlusconi e Lunardi, così come il primo rigassificatore, prendendosi insulti e critiche salvo poi vedere tutti convergere sulle loro posizioni di avanguardia.

“In questi 4 anni abbiamo portato in Toscana oltre 360 milioni di euro, dei quali 200 per l’adeguamento dell’Aurelia tirrenica da Tarquinia a San Pietro in Palazzi: abbiamo fatto nominare commissario l’amministratore delegato di Anas per chiudere il contenzioso con Autostrade Toscana che bloccava l’adeguamento e di conseguenza l’alta velocità. Abbiamo anche rifatto il contratto con RFI”.

“C’è da collegare meglio le infrastrutture della regione per valorizzare l’accoglienza turistica e il sistema industriale – aggiunge Mallegni – La gestione dei rifiuti in Toscana è la peggiore in Italia, con flussi spaventosi che finiscono per essere spediti in Germania per assenza di termovalorizzatori”.

Siamo in tempi di crisi, ma non si sta mettendo ad esempio le cartiere in condizione di creare energia con gli scarti della produzione: opportunità che permetterebbe di quasi azzerare i costi della corrente”. “Anche a Livorno una Darsena Europa scollegata sarebbe una cattedrale nel deserto“. ” Siamo riusciti a togliere i vincoli paesaggistici sulle energie rinnovabili ma serve un recovery found per l’energia”.

Il sistema Italia e del made in Italy è al centro del programma nazionale e locale, come sottolinea poi Antonella Gramigna. La candidata alla Camera si occupa di anni di difesa della produzione italiana: è stato stimato che il brand “Italia” valga 2000 miliardi.

La tutela e la difesa di questo sistema Italia passa anche dalla lotta alla contraffazione e alla promozione e difesa della produzione fatta nella nostra regione.

Debora Bergamini, sottosegretario di Stato per i rapporti col Parlamento Mallegni, ricorda l’importanza del voto e della rappresentanza in un Parlamento che vedrà sostanzialmente ridotto il numero di delegati.

Motivo per cui la scelta di un rappresentante che rispecchi il territorio sarà fondamentale, perché vi saranno luoghi che non potranno esprimere neppure un parlamentare di opposizione.

Bergamini ricorda infine il tema della sicurezza, particolarmente vivo in questi ultimi tempi e che si declina con maggiore preoccupazione per le donne, spesso vittime di violenze e non sempre al sicuro nello spostarsi e nel vivere il quotidiano.

