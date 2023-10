Home

“La prostituzione a Livorno e la mitica Sitrì”, conferenza al Museo del Mediterraneo

5 Ottobre 2023

Livorno 5 ottobre 2023 – “La prostituzione a Livorno e la mitica Sitrì”, conferenza al Museo del Mediterraneo

Venerdi 6 ottobre, alle ore 17.30, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, prende il via un ciclo di conferenze organizzate dall’Archeoclub.

Il primo appuntamento è dedicato al tema della prostituzione a Livorno, con un ritratto della mitica Madame Sitrì.

Il relatore, Mauro Cusmai parlerà, in particolare, della zona del quartiere Avvalorati, dove sorgevano quasi tutte le case chiuse di Livorno, per poi soffermarsi sulla “casa di piacere” più elegante, lussuosa e raffinata della città, situata in piazza Mazzini, a fianco dell’attuale Arena Astra e gestita proprio da Madame Sitrì, nome della celebre maitresse, ricordata dai vecchi livornesi come donna di fascino particolare, elegante, ottima manager e non priva di cultura.

L’ingresso alla conferenza “La prostituzione a Livorno e la mitica Sitrì” è a donazione liberale. Si consiglia la prenotazione.

Per informazioni contattare scrivere a segreterie.museo@provincia. livorno.it, dal lunedì al sabato ore 9-13, oppure telefonare al numero 0586 266711/734 o al numero 320.1164789

