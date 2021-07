Home

14 Luglio 2021

La protesta del settore autotrasporto per le attese dentro e fuori i terminal. Camionisti pronti al blocco totale

Ancora code chilometriche di tir in porto per caricare i contenitori

Oggi incontro in Autorità di Sistema Portuale. Camionisti pronti al blocco totale

Livorno 14 luglio 2021

Autotrasporto pronto al blocco totale della movimentazione della merce dai terminal livornesi se non saranno immediatamente prese misure migliorative dei tempi di carico e scarico dei contenitori.

Anche in questi giorni si sono verificate code chilometriche sia dentro che fuori i terminal, soprattutto al Lorenzini.

“Le imprese di autotrasporto sono veramente al limite della sopportazione lo afferma Massimo Angioli referente di Cna Trasporti

La situazione dopo il primo incontro con l’Autorità di Sistema Portuale non è cambiata.

Oggi abbiamo un nuovo incontro cui Guerrieri ha convocato su nostra richiesta i terminal portuali, quelli esterni, gli agenti e gli spedizionieri.

Devono essere però trovate soluzioni immediate ad alcune problematiche urgenti e tracciata la via per i correttivi che a medio termine possano alleviare i disagi ed i danni economici alle imprese di autotrasporto”.

“La categoria ha proclamato lo stato d’agitazione già da dieci giorni – afferma Alessandro Longobardi coordinatore di CNA Trasporti – e sta dando tempo alle istituzioni di trovare le soluzioni, ma la situazione, come abbiamo rappresentato al prefetto è tesissima.

Ieri c’è stata una protesta spontanea con il suono ininterrotto dei clacson di tutti i tir in coda (come documentato dal video)

E’ solo una anteprima di quella che nei prossimi giorni potrebbe essere decisa dagli autotrasportatori, pronti a bloccare il carico e scarico delle merci. I problemi sono tanti e ben noti: fra tutti i tempi di attesa ai varchi (sia all’esterno che una volta entrati nei terminal, consumando inutilmente le ore di guida degli autisti), gli orari dei terminal esterni per la riconsegna dei vuoti ed il rapporto fra il personale dei terminal portuali e gli autotrasportatori”.

