La Provincia aggiorna gli elenchi per istruttore tecnico, al via la selezione

19 Febbraio 2026

Livorno 19 febbraio 2026 La Provincia aggiorna gli elenchi per istruttore tecnico, al via la selezione

Avviso di selezione per aggiornamento elenchi soggetti idonei per profilo di istruttore tecnico

L’Amministrazione Provinciale ha pubblicato un avviso di selezione per l’aggiornamento di due elenchi di idonei nell’area dell’Area degli Istruttori con Profilo di Istruttore tecnico, dai quali sia la Provincia, sia gli enti locali che abbiano stipulato con essa apposito accordo, possono attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Per l’ Elenco 1 possesso di diploma di geometra o perito edile o diploma rilasciato da Istituti

Tecnici Costruzioni, ambiente e territorio; mentre per l’Elenco 2 possesso di diploma di perito rilasciato da un istituto tecnico superiore con indirizzo diverso da quello di cui all’elenco 1.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è giovedi 19 marzo 2026.

La domanda dovrà essere redatta e presentata in forma esclusivamente digitale attraverso il “Portale unico del reclutamento” disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, previa registrazione nel Portale stesso.

Per l’inserimento negli elenchi i candidati dovranno superare una prova scritta volta ad accertare le conoscenze di base, quelle specifiche della posizione di lavoro e quelle relative ai contenuti teorici della normativa di settore.

L’avviso integrale con tutte le informazioni e le modalità di presentazione delle candidature è pubblicato sul sito della Provincia nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio Risorse Umane della Provincia di Livorno ai numeri 0586/257269 – 203.