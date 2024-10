Home

Cronaca

La Provincia di Livorno vende immobile a Collesalvetti

Cronaca

5 Ottobre 2024

La Provincia di Livorno vende immobile a Collesalvetti

Livorno 5 ottobre 2024 – La Provincia di Livorno vende immobile a Collesalvetti

La Provincia ha pubblicato un avviso d’asta al primo incanto per la vendita dell’immobile ex Casello Idraulico sito in località Svolta Biagi a Collesalvetti.

L’asta prevede la valutazione delle offerte al rialzo rispetto al prezzo base pari a 180.000 euro.

La disposizione dirigenziale (n° 2535/2024) con l’avviso e i relativi allegati sono consultabili sul sito della Provincia, nella sezione Amministrazione Trasparente al link Bandi di gara/Aste

Le offerte dovranno pervenire all’Amministrazione, secondo le modalità descritte nell’avviso, entro il 13 novembre 2024, ore 12:00.

Maggiori informazioni potranno essere richieste al Servizio Patrimonio della Provincia di Livorno al seguente recapito: patrimonio@provincia.livorno. it

OggettoASTA PER ALIENAZIONE BENE IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI LIVORNO “EX CASELLO IDRAULICO” SITO IN COMUNE DI COLLESALVETTI (LI), LOC. SVOLTA BIAGI.Scadenza domande partecipazione13/11/2024Atto

DET_DISP_2535_2024.pdf

Avviso

avviso asta collesalvetti_DEF(firmato).pdf

Allegato

STIMA CASSELLO GUASTICCE_signed-signed(firmato).pdf

Allegato

SCHEDA 3 – CASELLO GUASTICCE_All_2.pdf

Allegato

modulo richiesta di sopralluogo_all_3.pdf

Allegato

modulo richiesta di sopralluogo_all_3.docx

Allegato

domanda di partecipazione collesalvetti_all_4.pdf

Allegato

domanda di partecipazione collesalvetti_all_4.odt

Allegato

modulo offerta vincolante collesalvetti_all_5.pdf

Allegato

modulo offerta vincolante collesalvetti_all_5.doc

Allegato

VISURA COLLESALVETTI_all_6.pdf

La Provincia di Livorno vende immobile a Collesalvetti