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La Provincia ha avviato la campagna di controlli sui passi carrabili

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26 Maggio 2026

La Provincia ha avviato la campagna di controlli sui passi carrabili

Livorno 26 maggio 2026 La Provincia ha avviato la campagna di controlli sui passi carrabili

La Provincia ha avviato una campagna di controlli dei passi carrabili lungo strade provinciali, con l’obiettivo di verificare la regolarità degli accessi censiti ai fini del CUNI (canone unico) e l’individuazione di eventuali accessi abusivi o non conformi al codice della strada.

I controlli, effettuati con il supporto della Polizia Provinciale, al momento interessano le strade del distretto Nord della Provincia (territori dei comuni di Livorno-Collesalvetti-Rosignano) e successivamente si sposteranno negli altri distretti (tutti i rimanenti comuni del territorio provinciale).

Si invitano i soggetti interessati a verificare la regolarità della propria posizione e si segnala che la normativa e la modulistica di riferimento è consultabile sul sito web della Provincia (www.provincia.livorno.it), nell’area tematica “Patrimonio e concessioni”, sezione “Servizi all’utenza”.

Inoltre al seguente link sono riportate le strade provinciali evidenziate con tratto rosso o blu sul territorio: , https://sit.provincia.livorno.it/portal/apps/dashboards/1839db759a4c453d9ce0969c22b1aa72

Per eventuali informazioni si può inviare una email all’ufficio Accessi carrabili a questo indirizzo: concessioni@provincia.livorno.it indicando per oggetto ”campagna controllo accessi 2026”.