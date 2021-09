Home

La Provincia mette all'asta oltre 30 automezzi

30 Settembre 2021

La Provincia mette all’asta oltre 30 automezzi

Le offerte dovranno essere inviate entro il 5 novembre

30 settembre 2021

La Provincia ha indetto un’asta pubblica per la vendita di 37 veicoli di proprietà dell’Ente, non più utilizzati.

Si tratta di automobili, autocarri, macchine operatrici, furgoni, trattori e rimorchi non funzionanti e non assicurati, che saranno posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano e pertanto sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo dell’automezzo (riparazioni, revisioni, rottamazione e quanto altro), nonché le spese per il passaggio di proprietà e per la rimozione di tutte le scritte istituzionali riconducibili all’Ente.

Per prendere visione dei mezzi occorre inviare una richiesta di appuntamento, nel periodo compreso tra l’8 e il 20 ottobre 2021, a questo indirizzo email: patrimonio@provincia.livorno. it

Gli appuntamenti saranno fissati nella settimana successiva.

Per partecipare all’asta gli interessati devono inviare un’offerta entro il 5 novembre 2021, secondo le modalità indicate nel bando.

Le offerte saranno visionate, in seduta pubblica, nella data che sarà resa nota sul sito della Provincia di Livorno almeno cinque giorni prima della seduta stessa.

Tutte le informazioni e il bando integrale dell’asta sono pubblicati sul sito della Provincia www.provincia.livorno.it

