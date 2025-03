Home

Cronaca

La Provincia promuove un questionario online rivolto ai giovani per conoscere gli interessi su attività turistiche, sportive e di svago

11 Marzo 2025

Livorno 11 marzo 2025

Promuovere attività e forme di turismo rivolte ai ragazzi e ai giovani, attraverso attività sportive e culturali all’aria aperta, è l’obiettivo del progetto EdA-Z, finanziato dal programma Interreg- Marittimo, di cui la Provincia di Livorno è partner.

Il progetto è rivolto ai giovani del nostro territorio, della fascia di età 12-25 anni, maggiormente colpiti dalle conseguenze del periodo pandemico, con iniziative capaci di stimolare e attivare socialmente ragazzi e ragazze.

Numerose ricerche, infatti, hanno dimostrato che dopo la pandemia da Covid-19, i giovani della generazione Z hanno visto acutizzarsi problemi comuni rispetto alle capacità motorie e alla socialità.

Al fine di individuare le attività che possono riscuotere un maggiore interesse da parte dei ragazzi e delle ragazze, la Provincia, come iniziativa autonoma rispetto al progetto, ha predisposto un questionario on line anonimo, per raccogliere e conoscere le abitudini, propensioni e fabbisogni dei giovani.

Il link al questionario si trova sull’homepage del sito della Provincia (www.provincia.livorno.it) e

sarà disponibile fino al 31 maggio 2025.

(Link esteso: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHJrejoYghWM3ZKF57-6itzmFrgN3o05wGk-u237dFkqmRSQ/viewform)

La partecipazione e il contributo dei giovani del territorio consentiranno di raccogliere opinioni e suggerimenti utili per promuovere e sviluppare proposte più vicine ai loro interessi e indirizzare alcuni investimenti del progetto.

Il progetto – che ha ricevuto un finanziamento complessivo di 1.452.000 euro, di cui circa 190.000 a favore della Provincia – ha una durata di 36 mesi e vede la partecipazione anche dei seguenti partner: Università degli Studi di Genova (Capofila), Regione Liguria, Comune di Cagliari, Centre de Decouverte Mer et Montagne, Communauté d’Agglomération de Bastia.