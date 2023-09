La pulizia della nostra città: una questione di cultura e civiltà – La lettera

Home

5 Settembre 2023

Livorno 5 settembre 2023 – La pulizia della nostra città: una questione di cultura e civiltà

Un cittadino scrive alla nostra redazione per esprimere il suo disappunto verso chi sporca le strade e i luoghi pubblici, senza rispetto per l’ambiente e per gli altri. Allo stesso tempo, elogia chi si impegna a tenere pulita la città, come il volontario ambientalista Mr.Green. Il cittadino invita tutti a seguire il loro esempio e a denunciare i comportamenti incivili, per migliorare la qualità della vita nella nostra città

La lettera – La Pulizia della nostra Città

Ci lamentiamo di tutto e di tutti per poi tacere con imbarazzo, immobili e passivi,di fronte ai due comportamenti opposti.

Da un lato ammiriamo i vari, sempre pochi, Mr.Green a-solo o in collettivo, comunque esempi da ammirare e sempre da imitare.

Dall’altro ci lamentiamo dei sempre troppi concittadini che, impermeabili a gli esempi di cui sopra, “insozzano impuniti” le strade ed i luoghi cittadini e non.

Sì, quelli che insozzano lasciando sui marciapiede feci degli amici 4zampe, gettando a terra i mozziconi o lasciando sui muretti, scalini e panchine recipienti di multimateriale.

Loro non hanno alcun riguardo e sempre si comportano a quel modo perché sono e restano maleducati pensando che qualcun altro debba pulire per loro.

Come sempre anche qui si parla di cultura, la cultura che ci porti a sposare i primi comportamenti additando tutti gli altri, come spesso hanno ed abbiamo invidiato alle nazioni estere

