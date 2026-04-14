La Questura di Livorno celebra il 174º Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. I premiati
Livorno 14 aprile 2026 La Questura di Livorno celebra il 174º Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. I premiati
Il 10 aprile 2026 la Polizia di Stato ha celebrato il 174° anniversario dalla sua fondazione, con una cerimonia nazionale che si è tenuta nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Roma con la partecipazione delle più alte cariche istituzionali dello Stato.
Questo importante momento di festa si incentra sull’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come sintetizzato dal claim #essercisempre.
Nella nostra provincia, data la contemporanea commemorazione del 35 ° anniversario della strage del traghetto della Moby Prince, la celebrazione è stata posticipata a martedì 14 aprile e si è svolta a Livorno presso il teatro la Goldonetta con inizio alle h.11.00.
La celebrazione è stata preceduta alle h.8.30 da una cerimonia svolta nell’Area della Memoria nel Piazzale caduti e defunti della Polizia di Stato, in cui alla presenza del Questore Dr.ssa Giuseppina Stellino e del Prefetto dr Giancarlo Dionisi, sulle note del silenzio, sono stati resi gli onori ai caduti della Polizia di Stato, che hanno sacrificato la propria vita a tutela della comunità, mediante la deposizione di una corona.
Nel corso della celebrazione presso La Goldonetta si è data lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica Mattarella, del Ministro dell’Interno Piantedosi e del Capo della Polizia Pisani inoltre il Questore Stellino ha illustrato i risultati dell’ultimo anno di lavoro della Polizia di tutta la Provincia, dando particolare risalto al lavoro di ogni singolo ufficio sottolineando l’impegno profuso nella gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica e l’impiego delle misure di prevenzione quali strumenti determinanti per evitare la commissione dei reati. Andando oltre l’elencazione dei risultati ottenuti è stato sottolineato come “servire” la collettività significhi rispondere al giuramento di fedeltà alla Repubblica pronunciato dai poliziotti a favore del bene collettivo, dei principi fondamentali stabiliti dalla nostra Costituzione e, quindi, dei diritti di tutti, della sicurezza e della legalità.
La cerimonia si è conclusa dopo la consegna dei riconoscimenti per meriti di servizio al personale della Polizia di Stato che, oltre a premiare operazioni di polizia giudiziaria volte al contrasto della criminalità, ha riguardato in particolare interventi caratterizzati dalla salvaguardia dell’incolumità dei cittadini.
I PREMIATI
ENCOMIO SOLENNE
ALL’AGENTE DELLA POLIZIA DI STATO ANTONIO COSTANZO, ALL’AGENTE DELLA POLIZIA DI STATO GIORGIA SAMMARCO DELL’UFFICO PREVENZIONE GENERALE E SOCCORSO PUBBLICO DI LIVORNO
“EVIDENZIANDO SPICCATE QUALITÀ PROFESSIONALI E NON COMUNE DETERMINAZIONE OPERATIVA, SI DISTINGUEVA IN UN’ATTIVITÀ DI SOCCORSO PUBBLICO IN FAVORE DI UN UOMO, CHE TENTAVA DI TOGLIERSI LA VITA GETTANDOSI DAL TETTO DI UN PALAZZO.
LIVORNO, 9 AGOSTO 2024.”
ENCOMIO
ALL’ASSISTENTE CAPO DELLA POLIZIA DI STATO SIMONE BALDUCCI DELLA SQUADRA MOBILE DI LIVORNO
“EVIDENZIANDO SPICCATE QUALITÀ PROFESSIONALI, ESPLETAVA UN INTERVENTO DI SOCCORSO PUBBLICO A FAVORE DI UN CAMPERISTA IL CUI MEZZO ERA STATO AVVOLTO DALLE FIAMME.
LIVORNO, 17 AGOSTO 2024”.
LODE
AL SOVRINTENDENTE DELLA POLIZIA DI STATO PAOLA GRIECO, AL SOVRINTENDENTE DELLA POLIZIA DI STATO VERONICA BECUZZI DELLA SQUADRA MOBILE DI LIVORNO
“EVIDENZIANDO SPICCATE QUALITÀ PROFESSIONALI, ESPLETAVA UN’ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DENOMINATA “MARE NERO”, CHE SI CONCLUDEVA CON L’EMISSIONE DI UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE A VARIO TITOLO NEI CONFRONTI DI 75 DIPENDENTI PUBBLICI IMPIEGATI PRESSO L’UFFICIO DI SANITÀ MARITTIMA, PER REATI DI TRUFFA AGGRAVATA E FALSIFICAZIONE DELLA RILEVAZIONE TELEMATICA DELLE PRESENZE.
LIVORNO, 22 FEBBRAIO 2024”.
ENCOMIO
ALL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE DELLA POLIZIA DI STATO FRANCESCO CATONI, ALL’AGENTE ALESSANDRO LO MONACO DEL COMMISSARIATO DISTACCATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI ROSIGNANO SOLVAY
“EVIDENZIANDO ELEVATE QUALITÀ PROFESSIONALI ED OPERATIVE, ESPLETAVA UN’ATTIVITÀ DI SOCCORSO PUBBLICO CHE CONSENTIVA DI CONDURRE IN SALVO UN UOMO CHE, OLTREPASSATA LA BARRIERA DI PROTEZIONE DI UN PONTE DI UNA STRADA STATALE, ERA IN PROCINTO DI COMPIERE UN GESTO ESTREMO.
ROSIGNANO SOLVAY, 8 DICEMBRE 2024”.
ENCOMIO
AL SOVRINTENDENTE CAPO DELLA POLIZIA DI STATO WILLY CARTEI DEL COMMISSARIATO DISTACCATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI ROSIGNANO SOLVAY
“EVIDENZIANDO ELEVATE CAPACITÀ PROFESSIONALI E SPIRITO DI INIZIATIVA, ESPLETAVA UN’ATTIVITÀ DI SOCCORSO PUBBLICO CHE SI CONCLUDEVA CON IL RITROVAMENTO DI UNA PERSONA ANZIANA, IN STATO CONFUSIONALE, PRECEDENTEMENTE SCOMPARSA, RIVERSA SULLA BATTIGIA DI UNA SPIAGGIA ISOLATA CON SEGNI EVIDENTI DI IPOTERMIA.
ROSIGNANO SOLVAY (LI), 13 DICEMBRE 2024”.
LODE
ALL’ASSISTENTE CAPO DELLA POLIZIA DI STATO LUIGI GRASSI DELL’UFFICIO IMMIGRAZIONE DI LIVORNO
“LIBERO DAL SERVIZIO, EVIDENZIANDO SPICCATE QUALITÀ PROFESSIONALI ED INTUITO INVESTIGATIVO, CONSENTIVA L’INDIVIDUAZIONE E L’ESPULSIONE CON VOLO CHARTER DI DUE CITTADINI GEORGIANI PERCHÉ IRREGOLARI E CON PRECEDENTI DI POLIZIA SPECIFICI PER FURTO. LIVORNO, 10 LUGLIO 2024”.
LODE
AL SOVRINTENDENTE EMANUELE PALMARINI, ALL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE MARIANO MASTRANGELO DELLA SEZIONE POLIZIA FERROVIARIA DI LIVORNO
“EVIDENZIANDO CAPACITÀ PROFESSIONALI ED INTUITO INVESTIGATIVO, ESPLETAVA UN’ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA, CHE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI UN CITTADINO EXTRACOMUNITARIO PER IL REATO DI DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACENTE E SEQUESTRO DI EROINA.
LIVORNO, 20 FEBBRAIO 2024”.
Encomio
IL VICARIO DEL QUESTORE DR.SSA LORENA LA SPINA
“EVIDENZIANDO ELEVATE QUALITÀ PROFESSIONALI ED OPERATIVE, DIRIGEVA UN’ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA, CHE SI CONCLUDEVA CON IL FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO ITALIANO, DI ORIGINE PALESTINESE, IN QUANTO, PER FINALITÀ DI TERRORISMO, PALESATA DALL’IMPIEGO DI ORDIGNI ESPLOSIVI E DA PLURIME RIVENDICAZIONI A ORGANI DI INFORMAZIONE, LANCIAVA DUE BOTTIGLIE MOLOTOV ALL’INDIRIZZO DEL CONSOLATO AMERICANO COSÌ PONENDO IN ESSERE ATTI DIRETTI A DANNEGGIARE LA STRUTTURA E LE PERTINENZE DELLO STESSO. FIRENZE, 1 FEBBRAIO 2024.