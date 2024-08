Eventi

26 Agosto 2024

Livorno 26 agosto 2024 – “La Quiete” di Bargagliotti si aggiudica il Premio Rotonda 2024

Il Premio Rotonda è tornato con tutte le sue caratteristiche storiche grazie alla scelta dell’amministrazione comunale di sostenerlo economicamente (cosa mai accaduta in passato) e all’impegno organizzativo della Fondazione Trossi Uberti guidata da Libera Capezzone. Un evento con tanti giovani protagonisti e un livello qualitativo convincente sia per quel che riguarda la Pittura sia per le altre forme d’arte scelte, livello gatantito dalla prestigiosa giuria guidata dal maestro Federico Maria Sardelli.