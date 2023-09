Home

Cronaca

Ambiente

La ragnatela del fumo: SpiderSmoke il supereroe contro i mozziconi

Ambiente

5 Settembre 2023

La ragnatela del fumo: SpiderSmoke il supereroe contro i mozziconi

Livorno 5 settembre 2023 – La ragnatela del fumo: SpiderSmoke il supereroe contro i mozziconi

C’è un nuovo supereroe in città, e si chiama SpiderSmoke. Il suo potere è di catturare i mozziconi di sigaretta che i fumatori incivili gettano a terra invece che nel posacenere. Come fa? Con la sua ragnatela, naturalmente.

Le foto che ci sono state inviate da un lettore mostrano una scena incredibile: un cestino dei rifiuti con posacenere accanto a una siepe, e tra la siepe e il cestino ci sono delle ragnatele. Fin qui nulla di strano, se non fosse che nella prima foto si vede un mozzicone di sigaretta a mezz’aria, come sospeso nel vuoto. Nella seconda foto i mozziconi a mezz’aria sono addirittura due.

Non si tratta di effetti speciali o di un fenomeno paranormale, sono soltanto mozziconi di sigaretta finiti nella tela del ragno invece che nel posacenere del cestino dei rifiuti. Il ragno, che abbiamo soprannominato SpiderSmoke, ha così creato una trappola per i mozziconi, impedendo che inquinino il suolo e l’aria.

SpiderSmoke è un esempio di come la natura si adatta e reagisce alle azioni dell’uomo, ma anche di come l’uomo dovrebbe imparare a rispettare la natura e gli altri esseri viventi. Non è giusto che il ragno debba fare il lavoro sporco al posto nostro, e non è nemmeno salutare per lui respirare il fumo delle sigarette.

Per questo invitiamo tutti i fumatori a usare il posacenere quando gettano i mozziconi, e a non lasciarli in giro per le strade e i luoghi pubblici. Così facendo, contribuiremo a tenere pulita la nostra città, a salvaguardare l’ambiente e a rendere felice SpiderSmoke, che potrà dedicarsi alla sua attività preferita: tessere la sua ragnatela.

#ragnateladelfumo #fumo #mozziconi #natura #ragnatela #spidersmoke

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin