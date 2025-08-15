Home

La Redazione di LivornoPress vi augura un Ferragosto di sole, sorrisi e serenità

15 Agosto 2025

Livorno 15 agosto 2025 La Redazione di LivornoPress vi augura un Ferragosto di sole, sorrisi e serenità

Il calendario segna il 15 agosto e con lui arriva la festa più amata dell’estate, Ferragosto: una giornata che in Italia profuma di mare, di tavolate all’aperto, di chiacchiere tra amici e di panorami assolati che restano nel cuore.

La Redazione di LivornoPress vuole cogliere l’occasione per augurare a tutti voi – lettori, sostenitori, curiosi che ogni giorno ci seguite – di trascorrere questo Ferragosto nel segno della spensieratezza, della compagnia e di qualche attimo tutto per voi.

Che sia in spiaggia sotto l’ombrellone, in montagna con lo zaino in spalla, tra le strade di una città d’arte o semplicemente a casa con chi amate, l’importante è prendersi una pausa dal ritmo quotidiano e godere di ciò che rende speciale questa giornata: il calore umano e la bellezza del nostro territorio.

Un pensiero speciale va a chi oggi lavora, a chi è in viaggio, a chi festeggerà lontano dalla propria città o dalla propria famiglia. Anche a voi auguriamo momenti di gioia, piccoli o grandi, che sappiano colorare il vostro Ferragosto.

Da parte nostra, continueremo a raccontarvi storie, notizie ed eventi, perché Livorno e la sua provincia sono vive anche in estate, tra serate in Fortezza, concerti, sagre e tradizioni che ci uniscono.

Buon Ferragosto a tutti