“La Regina con la Pipa”, domani al Goldoni lo spettacolo prodotto da Crossover e organizzato da Famiglia Coraggio e Leo Club (VIDEO)

14 Maggio 2024

Livorno, 14 maggio 2024 –

Tutto è pronto al teatro Goldoni per lo spettacolo “La Regina con la Pipa”, in tabellone domani, mercoledì 15 maggio, al teatro Goldoni di Livorno.

La regina e la sua corte sono Drag queen, il tema è quello che siamo tuttə la regina con la pipa: ogni persona ha qualcosa da nascondere, quindi non ha senso nascondersi. Ognuno ha le sue particolarità, quindi possiamo fare le cose alla luce del sole. La pipa rappresenta i nostri segreti: quello che si pensa non sia lecito, che si ha paura di rivelare. La regina è una rivoluzionaria, ma si attiene a un mondo stereotipato che non la rappresenta.

Lo spettacolo è prodotto dal consorzio di imprenditori toscani Crossover e organizzato da Famiglia Coraggio insieme a Leo Club.

L’intero ricavato dello spettacolo (in quanto tutti i costi saranno sostenuti da Crossover) servirà per l’acquisto di un sistema di ventilazione pediatrica “Ipv” da donare all’ospedale Meyer e sarà prevalentemente destinato ai piccoli pazienti che soffrono di fibrosi cistica.

Il recital “La regina con la pipa” di e con La Marchesa, Lalique Chouette e Luca Dieci vedrà sul palco anche Christine Lacroix, Robyn Folie, Stella Botox, Heidi Poirè, Maga Margó, Rocksie Lee, Marco Luschi, Manuel Tramontana, Sara Pampaloni e Silvia Iasiello.

È prevista anche la partecipazione straordinaria di Emiliano Geppetti, Carlo Boschi e Claudio Marmugi.

Qui di seguito il video della presentazione con produttori e attrici.