“La Regione è andata contro lo sviluppo infrastrutturale della città”

17 marzo 2019

L'attacco del sottosegretario alla Difesa Guglielmo Picchi

“La Regione Toscana e il Governo nazionale PD prima di noi, di fatto, sono andati contro lo sviluppo infrastrutturale della città”. Così il sottosegretario agli Esteri, on. Guglielmo Picchi a margine di un incontro elettorale della Lega a Livorno. “Questo – ha proseguito l’esponente della Lega – è un fatto perché la Darsena Europa ad oggi non c’è. Tutta una serie di infrastrutture logistiche, il raddoppio di certe linee ferroviarie, la Tirrenica e quanto di supporto allo sviluppo del porto di Livorno mancano, nonostante abbia una collocazione perfetta per prosperare. La città è stata lasciata indietro. È intenzione del Governo sbloccare tantissimi cantieri già mercoledì nel Consiglio dei Ministri. Se non diamo infrastrutture al Paese non abbiamo competitività e lavoro”.