Riguarda quelle gestite in forma imprenditoriale e fa seguito a quella che ha disciplinato le locazioni non imprenditoriali. Il presidente Giani: “Proseguiamo con la semplificazione amministrativa che riordina un settore delicato e in crescita della nostra economia”.

Livorno 20 novembre 2024 La Regione unifica la modulistica per le locazioni turistiche brevi

Su proposta degli assessori Leonardo Marras e Stefano Ciuoffo, la Giunta regionale ha approvato una delibera che regolamenta, unificandola e standardizzandola, la modulistica in materia di locazioni turistiche brevi, gestite in forma imprenditoriale.

Il provvedimento fa seguito alla delibera, adottata circa un mese fa, che riguarda invece le strutture gestite in forma non imprenditoriale.

“Proseguiamo – spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani – con la semplificazione amministrativa che riordina un settore delicato e in crescita della nostra economia, contribuendo a fare chiarezza e a dotare i Comuni, gli imprenditori del settore e anche i cittadini di punti di riferimento certi, allegerendo e organizzando meglio gli adempimenti burocratici a cui sono tenuti a sottostare. Si tratta di un comparto in forte espansione, che va adeguatamente seguito e regolamentato, così come stiamo facendo”.

Così gli interessati dovranno presentare allo Sportello Unico per le attività produttive (Suap) del Comune di appartenenza una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) utilizzando un unico modulo, uguale su tutto il territorio regionale.

“La delibera approvata ieri – commentano i suoi proponenti, cioè l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras e quello al rapporto con gli enti locali, Stefano Ciuoffo- è un ulteriore passo, dopo quella analoga che riguardava le locazioni turistiche gestite in forma non imprenditoriale, verso la semplificazione degli adempimenti richiesti ai gestori degli appartamenti. Un passo necessario per riorganizzare un settore in grande evoluzione e che, anche grazie al nuovo testo unico del turismo in discussione in Consiglio regionale, contribuirà all’emersione del sommerso, a vantaggio della sicurezza dei clienti”.