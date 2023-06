Home

La Relax Bag fa vincere il Young Logistic Buyer Game a tre studenti del Vespucci

15 Giugno 2023

relax-bag (1) Livorno 15 giugno 2023

YOUNG LOGISTIC BUYERS GAME – vincono gli studenti del Vespucci Colombo

La Squadra Vincente:

Costanzi-Martini-Vergili (VESPUCCI – Livorno)

Progetto presentato: RELAX BAG

Motivazione del premio: un progetto completo e ben presentato che coniuga le proposte al mercato per rispondere alle necessità in modo sostenibile ed economico

Gli studenti sono Niccolò Costanzi, Giulia Martini e Camilla Vergili

Per il Polo di Logistica la referente è stata la Dr.ssa Giovanna Carcea e per ADACI l’Ing. Fabrizio Santini.

Il progetto proposto dal Polo di Logistica, in collaborazione con ADACI, ha consentito agli studenti di frequentare un percorso formativo per acquisire nozioni di procurement e logistica e, successivamente, di cimentarsi in una competizione tra studenti di vari istituti scolastici, applicando nel gioco le nozioni apprese.

Alla competizione hanno partecipato sei squadre appartenenti a diverse scuole italiane, (da quelle della Sicilia a quelle della Lombardia).

Gli studenti dovevano ideare un prodotto presentando attraverso un business plan la proposta di realizzazione e di commercializzazione dello stesso evidenziando le strategie di marketing da utilizzare e il budget economico.

I nostri studenti hanno pensato ad una “Relax bag”; un asciugamano dotato di tasche laterali che si aggancia al lettino da mare e si richiude in una comoda borsa. Il prodotto è realizzato con tessuto ottenuto dal riciclo della plastica raccolta in mare, è stato inoltre previsto di destinare una parte del ricavato ad una onlus che si occupa della salvaguardia dell’ambiente marino, evidenziando così anche gli obiettivi di sostenibilità socio-ambientale dell’impresa.

Apri il pdf con la brochure della Relax Bag, clicca qui

