La Rete Scuola per Gaza di Livorno dopo gli ultimi accadimenti: è opportuno continuare a tenere alta l’attenzione
Livorno 9 ottobre 2025 La Rete Scuola per Gaza di Livorno dopo gli ultimi accadimenti: è opportuno continuare a tenere alta l’attenzione
Come Rete Scuola per Gaza di Livorno e provincia, denunciamo le ripetute e gravi violazioni
dei diritti umani e del diritto internazionale a cui continuiamo ad assistere in queste ore.
L’abbordaggio in acque internazionali delle navi della Flotilla, una spedizione civile, pacifica
e non violenta, l’arresto dei membri del suo equipaggio da parte delle navi israeliane che
mantengono un blocco navale illegale, le torture a cui le persone imprigionate vengono
sottoposte nelle carceri israeliane sono intollerabili per chiunque dia valore alle nozioni di
diritti umani e di pace.
Rifiutiamo il terrorismo, perciò non possiamo accettare che azioni terroristiche siano
condotte da Stati che si definiscono democratici e che l’Italia considera alleati.
Chiediamo che il governo italiano si impegni con ogni mezzo per il rilascio di tutte le persone
arrestate e sanzioni il governo israeliano per le violazioni della dignità umana ripetutamente
inflitte a chi si trova nelle sue carceri.
Torniamo ad esigere dallo Stato italiano l’interruzione di ogni forma di collaborazione
economica, politica e militare con un governo che continua a portare avanti il genocidio del
popolo palestinese.
Il diritto internazionale conta, sempre. Non possiamo tollerare dal nostro governo posizioni
ambigue o silenzio rispetto alla distruzione di un popolo e al trattamento inumano riservato a
chi si è mosso per contrastarla.
Abbiamo partecipato ai due scioperi generali del 22 settembre e del 3 ottobre e ai diversi
momenti di lotta della città di Livorno accanto alle realtà politiche, sindacali e studentesche
che li hanno animati e che sono oggi ancora in stato di mobilitazione. Siamo solidali con loro
e, in particolare, con le studentesse e gli studenti in stato di agitazione in questi giorni.
Apprendiamo con sollievo la notizia di stamattina del cessate il fuoco, consapevoli di dover
restare con gli occhi su Gaza, pronti a nuove iniziative per la pace, per il diritto, per la
Palestina.