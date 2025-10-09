Home

La Rete Scuola per Gaza di Livorno dopo gli ultimi accadimenti: è opportuno continuare a tenere alta l'attenzione

9 Ottobre 2025

La Rete Scuola per Gaza di Livorno dopo gli ultimi accadimenti: è opportuno continuare a tenere alta l’attenzione

Livorno 9 ottobre 2025

Come Rete Scuola per Gaza di Livorno e provincia, denunciamo le ripetute e gravi violazioni

dei diritti umani e del diritto internazionale a cui continuiamo ad assistere in queste ore.

L’abbordaggio in acque internazionali delle navi della Flotilla, una spedizione civile, pacifica

e non violenta, l’arresto dei membri del suo equipaggio da parte delle navi israeliane che

mantengono un blocco navale illegale, le torture a cui le persone imprigionate vengono

sottoposte nelle carceri israeliane sono intollerabili per chiunque dia valore alle nozioni di

diritti umani e di pace.

Rifiutiamo il terrorismo, perciò non possiamo accettare che azioni terroristiche siano

condotte da Stati che si definiscono democratici e che l’Italia considera alleati.

Chiediamo che il governo italiano si impegni con ogni mezzo per il rilascio di tutte le persone

arrestate e sanzioni il governo israeliano per le violazioni della dignità umana ripetutamente

inflitte a chi si trova nelle sue carceri.

Torniamo ad esigere dallo Stato italiano l’interruzione di ogni forma di collaborazione

economica, politica e militare con un governo che continua a portare avanti il genocidio del

popolo palestinese.

Il diritto internazionale conta, sempre. Non possiamo tollerare dal nostro governo posizioni

ambigue o silenzio rispetto alla distruzione di un popolo e al trattamento inumano riservato a

chi si è mosso per contrastarla.

Abbiamo partecipato ai due scioperi generali del 22 settembre e del 3 ottobre e ai diversi

momenti di lotta della città di Livorno accanto alle realtà politiche, sindacali e studentesche

che li hanno animati e che sono oggi ancora in stato di mobilitazione. Siamo solidali con loro

e, in particolare, con le studentesse e gli studenti in stato di agitazione in questi giorni.

Apprendiamo con sollievo la notizia di stamattina del cessate il fuoco, consapevoli di dover

restare con gli occhi su Gaza, pronti a nuove iniziative per la pace, per il diritto, per la

Palestina.