Livorno 19 gennaio 2025 La ribellione al fascismo dell’accademico Vito Volterra diventa fumetto, sarà presentato al Cecioni

Prosegue il ciclo di incontri dedicati alle graphic novel organizzato dal Liceo Cecioni, con un appuntamento speciale in programma il 24 gennaio alle ore 16:30 nell’Aula Magna dell’istituto di via Galilei.

Protagonista dell’evento sarà Dario Grillotti, fumettista e illustratore, co-autore insieme ad Alessandro Bilotta di “La funzione del mondo. Una storia di Vito Volterra”, pubblicata da

Feltrinelli Comics.

La presentazione, che vedrà la partecipazione di docenti e appassionati, sarà moderata dal professor Enrico Bertelli e arricchita dagli interventi del professor Massimiliano Faraone e della professoressa Nadia Argenziano.

La graphic novel, apprezzata per il suo rigore storico e la bellezza delle sue illustrazioni, narra la straordinaria vicenda umana e professionale di Vito Volterra, matematico e scienziato tra i più grandi dell’Italia moderna.

La sua vicenda prende forma tra successi accademici e impegni istituzionali, con il giovane Volterra che, a soli 23 anni, ottenne una cattedra alla Scuola Normale Superiore di Pisa, dimostrando fin da subito un talento fuori dal comune.

Fu inoltre il primo Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e Presidente dell’Accademia dei Lincei, ruoli che gli permisero di promuovere con forza l’idea che la matematica e le scienze di base sono strumenti fondamentali per il progresso economico, sociale e industriale di un paese.

Ma la figura di Volterra si distingue anche per il coraggio civile. Nel 1931, nel pieno dell’ascesa del regime fascista, fu uno dei soli dodici accademici italiani che si rifiutarono di prestare

giuramento di fedeltà al regime, un gesto che gli costò l’allontanamento dall’università e l’emarginazione pubblica.

Questo episodio, simbolo di integrità e resistenza morale, è uno dei punti centrali della graphic novel, che ne restituisce la portata storica ed etica.

Le illustrazioni di Dario Grillotti, unite ai testi di Alessandro Bilotta, rendono questa storia accessibile a un pubblico ampio, trasformando un personaggio spesso dimenticato in un simbolo

di ispirazione per le nuove generazioni. L’evento al Cecioni sarà l’occasione per scoprire non solo l’opera, ma anche il percorso creativo dietro la sua realizzazione.

La partecipazione è aperta a studenti, docenti e appassionati, per una riflessione condivisa sull’importanza di valorizzare figure come Vito Volterra e di riscoprire il ruolo della scienza e della conoscenza