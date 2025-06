Home

Sport

Calcio

La Roma si aggiudica il Trofeo Benetti

Calcio

23 Giugno 2025

La Roma si aggiudica il Trofeo Benetti

Livorno 23 giugno 2025 La Roma si aggiudica il Trofeo Benetti

Il III Trofeo Benetti premia la Roma. Una festa di sport, passione e inclusione

Una città in festa, un campo carico di energia e otto squadre pronte a dare tutto. Sabato 21 giugno 2025, Livorno ha accolto la terza edizione del Trofeo Benetti – Memorial Dott. Paolo Vitelli, un torneo di calcio femminile giovanile che, anche quest’anno, ha saputo coniugare agonismo, valori e visione.

A trionfare è stata la Roma, che ha conquistato il gradino più alto del podio con una prestazione decisa, intensa e generosa.

Secondo posto per l’Inter, protagonista di un cammino impeccabile, e terza la Sampdoria, che ha saputo dimostrare carattere e determinazione.

Alle loro spalle si sono classificate:

4. Genoa

5. Fiorentina

6. Livorno

7. Lazio

8. Spezia

Menzione speciale per Nina Lonzi, giovanissima attaccante del Livorno, capocannoniere del torneo con 6 gol: una prestazione che ha emozionato il pubblico di casa e ha confermato il talento in crescita nel calcio femminile.

Sport che include, sport che ispira

Ma il Trofeo Benetti è molto più di una classifica. È incontro, testimonianza e crescita. Momenti intensi come la dimostrazione dell’ASD Roma Blind Football, che ha coinvolto atlete e pubblico in un’esperienza immersiva e toccante: giocare a calcio senza vedere, affidandosi ai suoni, ai compagni, al cuore. Inclusione reale, vissuta in campo.

A rendere ancora più significativa la giornata, la presenza del livornese Matteo Panariello, campione del mondo di tiro con l’arco per non vedenti, che ha mostrato dal vivo la forza di una disciplina che unisce mente, corpo e volontà. E quella di Andrea Luci, capitano del Livorno, testimonial FOP (Fibrodisplasia Ossificante Progressiva), portatore di un messaggio di consapevolezza e solidarietà.

La voce dell’organizzatore

Alessio Ciampi, direttore generale del Livorno Calcio Femminile e organizzatore del Trofeo Benetti, ha voluto condividere così la sua emozione:

“Abbiamo vissuto una giornata che resterà nel cuore. Non solo per il livello tecnico, ma per l’atmosfera, per le relazioni, per ciò che questo torneo rappresenta. Ogni anno cresciamo, ogni anno costruiamo qualcosa di più. Ringrazio le squadre, gli ospiti, il pubblico e uno staff che ha lavorato con passione vera. È questo lo sport che vogliamo raccontare.”

Sguardo al futuro

Il Trofeo Benetti si conferma una delle esperienze sportive giovanili più significative del panorama nazionale, capace di intrecciare competizione e inclusione, memoria e innovazione.

Un grazie speciale a sponsor, istituzioni, volontari, tecnici e pubblico: la loro presenza ha dato valore e forza a ogni momento.

L’appuntamento è per il 2026. Con lo stesso entusiasmo. E uno sguardo sempre più aperto sul futuro.

La Roma si aggiudica il Trofeo Benetti