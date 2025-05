Home

7 Maggio 2025

La Rosa in festa, una giornata con stand, spettacoli e laboratori. Il programma della festa

Livorno 7 maggio 2025 La Rosa in festa, una giornata con stand, spettacoli e laboratori. Il programma della festa

La Rosa in festa, domenica 11 maggio 2025 dalle ore 10:00 alle ore 23:00 (Via Settembrini, via Villari)

Il programma della festa

Galleria e piazzale Coop La Rosa

1130 :”Approvato dai soci” test di valutazione prodotti Coop 10-12.00/15-17: Degustazione di prodotti di fornitori locali Unicoop Tirreno con la collaborazione degli studenti della Fondazione ITS Eat Academy

15.45: “Donatori di storie” Laboratorio creativo a cura di Art Lab – rogetto Connessioni ” Un Dono per Livorno”

16.30: Merenda itinerante a cura di Eppursimuove e Surf Cove- progetto Connessioni “C’è Tavola e Tavola”

17.00: “Occhio alla truffe” “Tecnologia a portata di mano” Sportello consulenza progetto Digitalmentis a cura di Movimento Consumatori, SVS, Coop S. Benedetto, ARCI

Area Stand e spettacoli

10.00: Apertura della Festa: esibizione della banda cittadina, taglio del nastro e saluti istituzionali

11.00: Cori delle scuole Primaria e Secondaria Bartolena diretti dai M. i Navarra e Grasso

11.40: Esibizione della Scuola di Danza di Sonia Filippi 16.00: Iscrizione alla Caccia al Tesoro 17A5 :1 Teatro di Pinocchio” 21.00: musica con il gruppo “Nuova Espressione”

Parco La Rosa del venti

12.00: laboratorio di educazione ambientale a cura di Saperecoop

15.30: “Ciff..achiìí di età ; azione per l’ambiente”: Pulizia del quartiere La Rosa con Mr Green

dalle 16.00:

con Avis, Admo, Aism, Emergency, Auser, Cisom, Volontari del parco

18.30: “Rinu:rnbdt..dddo la Rotea ‘ performance finale del laboratorio di narrazione teatrale e Itinerario di memoria condivisa a cura di Fabrizio Brandi con:

Alessandro Arimondi, Sandy Buscarino, Francesca Chiellini, Cristina Fedrizzi, Alessandra Lang

gli stand

“La nostra Rosa”: il quartiere visto dai bambini, dalle bambine, dai ragazzi e dalle ragazze delle Scuole del territorio: le scuole dell’Istituto Comprensivo Bartolena e la scuola dell’infanzia Comunale La Rosa

La Fattoria degli animali

L’angolo dei mestieri

Lo spazio dello Sport e del Benessere

le attività

Laboratori di riciclo creativo

Attività di educazione ambientale

Eventi musicali e teatrali Animazioni, giochi & Attrazioni per i bambini

Scuola Scacchi

degustazione di gelati

Dove mangiare

Circolo Sportivo La Rosa pranzo ore 13.00 panini, schiacciata e pizza plla Coop dall’apertura tino alle ore 19.30 Circolo Sportivo La Rosa cena ore 20.00

