La Rosa in Festa: una giornata di allegria, incontri e spensieratezza di quartiere

12 Maggio 2025

Livorno 12 maggio 2025 La Rosa in Festa: una giornata di allegria, incontri e spensieratezza di quartiere

Una domenica all’insegna del sorriso, della convivialità e della partecipazione: così si è presentata “La Rosa in Festa”, che ieri, 11 maggio 2025, ha animato il quartiere con un programma ricco di iniziative, colori e buonumore.

Dalle prime ore del mattino fino a sera inoltrata, via Settembrini, via Villari e il Parco La Rosa del Venti si sono trasformati in un vivace palcoscenico; incontri, musica, giochi ed eventi per tutte le età. Una vera festa di comunità, che ha visto residenti, associazioni e istituzioni uniti in una giornata di grande partecipazione.

L’apertura è stata affidata alla banda cittadina e al tradizionale taglio del nastro. Di seguito i cori delle scuole Bartolena e dall’esibizione della scuola di danza di Sonia Filippi, che hanno regalato momenti emozionanti e coinvolgenti.

Durante la giornata, le famiglie hanno potuto apprezzare degustazioni di prodotti locali, laboratori creativi, attività di educazione ambientale e giochi per i più piccoli. Non è mancato l’impegno civico, con la pulizia del quartiere insieme a Mr Green; simbolo dell’attenzione all’ambiente, e i laboratori di narrazione che hanno riportato alla luce storie e memorie del territorio.

Il grande successo degli stand – dalla Fattoria degli Animali allo Spazio dello Sport e del Benessere – ha testimoniato la voglia di socialità e di riscoperta delle tradizioni. E mentre i più piccoli si divertivano con le animazioni e la scuola di scacchi; adulti e nonni si godevano la convivialità tra panini, gelati e musica dal vivo.

La giornata si è chiusa in bellezza con il concerto serale del gruppo “Nuova Espressione”, che ha trasformato La Rosa in una grande pista da ballo a cielo aperto.

Una domenica spensierata, semplice e autentica, in perfetto spirito di quartiere. Una festa che ha saputo riunire generazioni diverse, confermando quanto il senso di comunità sia ancora il cuore pulsante di Livorno.

Tutte le immagini sono di Marco Grassi

