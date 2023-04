Home

28 Aprile 2023

Sagra dei Baccelli a Salviano: la manifestazione domenica 7 maggio

Livorno, 27 aprile 2023 – La sagra dei baccelli torna in via Dei Pelaghi, il programma

Domenica 7 maggio il quartiere di Salviano sarà animato dalla tradizionale Sagra dei Baccelli.

La novità dell’edizione 2023 è il ritorno della manifestazione da via dei Pelaghi a via di Salviano, per rilanciare e riqualificare la sagra.

Il trasferimento definitivo del mercato in via di Salviano, sua sede originaria, avverrà dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo Piano e Regolamento del commercio su area pubblica.

Circa 25 le bancarelle, tra settore alimentare e non, che domenica 7 maggio esporranno le loro merci.

In programma, nei giorni precedenti la sagra, alcune iniziative collaterali. A questi appuntamenti si aggiunge anche una gara ciclistica nazionale organizzata dal Gruppo sportivo ciclistico Carli Salviano, la cronoscalata da Salviano a Valle Benedetta.

Di seguito il cartellone:

VENERDÌ 5 MAGGIO

ORE 21.00 CIRCOLO ARCI CARLI SALVIANO

TORNEO DI BURRACO- CENA CON PIATTO FREDDO

SABATO 6 MAGGIO

ORE 17.30 CIRCOLO ARCI CARLI SALVIANO

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVORNO COME ERA

PRESENTA: SALVIANO PERCORSI STORICI A CURA DI GIORGIO MANDALIS E ROBERTO TESSARI; SALVIANO ROMANA, CONTADINA, SALVIANO ALLUVIONATA E LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO

ORE 21.00 PARROCCHIA SAN MARTINO – CORALE

DOMENICA 7 MAGGIO

ORE 08.00 – 23 IN VIA DI SALVIANO

SAGRA DEI BACCELLI CON POSTEGGI MISTI COMMERCIALI COSÌ COME PREVISTA DAL PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI LIVORNO

PIAZZETTA INCROCIO VIA DI SALVIANO VIA VALLE BENEDETTA

STAND GASTRONOMICI, DEGUSTAZIONI E ARTISTI DI STRADA

ORE 09.00

ESCURSIONE INTRODUTTIVA A TERAPIA FORESTALE E BAGNO NEL BOSCO CON GUIDA AMBIENTALE-ISCRIZIONE AREA ASSOCIAZIONI, PER PRENOTAZIONI CHIAMARE AURORA TREKKING 339 695 8677

PARROCCHIA SAN MARTINO

VISITA ALLE TOMBE E AL MUSEO DELLA CHIESA- GIOCHI PER BAMBINI E GRANDI AL CAMPINO DELL’ORATORIO

CIRCOLO ARCI CARLI SALVIANO

MOSTRA ORNITOLOGICA

AREA PARCHEGGIO

ATTRAZIONI, GIOCHI PER BAMBINI, GONFIABILI

CIRCOLO ARCI CARLI SALVIANO

ORE 12.30 PRANZO ZUPPA E BACCELLI

ORE 20.30 CENA E BALLO

info e prenotazioni: Fabio 3285392885

L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Comunale dall’assessore al Commercio e Turismo del Comune di Livorno Rocco Garufo e dal presidente del Circolo Arci Carli Salviano Fabio Altini presente insieme ad altri rappresentanti del comitato organizzatore. Intervenuto anche il sindaco Luca Salvetti che ha rivolto un saluto ai presenti.

“Questo tipo di manifestazioni vanno salvaguardate e promosse sempre di più perché rappresentano una forma di tradizione e di conservazione delle radici locali, delle tradizioni, degli usi e dei costumi di un territorio, aspetti – ha ricordato l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo – che sono molto importanti e che spesso nel corso degli anni vengono perduti, per questo mi preme anche ringraziare il comitato organizzatore che invece negli anni ha sempre tenuto, anche in momenti difficili, momenti che possiamo definire bui quando per esempio la festa venne spostata da via di Salviano a via dei Pelaghi con evidenti difficoltà nell’organizzazione, anche da un punto di vista di evento commerciale. Su eventi come questi, che possono sembrare di carattere locale, in molte parti d’Italia si costruisce anche promozione turistica”.

Ringraziamenti per il ritorno della Sagra dei Baccelli in via di Salviano sono stati espressi da Fabio Altini che ha sottolineato come l’Amministrazione Comunale abbia interpretato pienamente quella che è la volontà di un territorio che ritrova intorno alla festa quella che è la sua storia, la sua identità, costituite da molte anime: quella laica, quella cattolica, quella sportiva, quella commerciale.

