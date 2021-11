Home

La sala concerti del Teatro di Rosignano Solvay sarà intitolata a Nicoletta Creatini

5 Novembre 2021

Rosignano Solvay (Livorno) 5 novembre 2021

Venerdì 12 novembre 2021 alle ore 17.00, sarà intitolata la sala concerti del Teatro Solvay a Nicoletta Creatini, donna di grande spessore che ha ricoperto il ruolo di Vicesindaco e Assessore alla Promozione della Cultura e delle Politiche Educative del Comune di Rosignano Marittimo dal 1995 al 2004.

Professoressa di Lettere Classiche, da sempre molto legata al mondo dell’arte e della cultura, Nicoletta Creatini ha rappresentato per tutta la comunità un punto di riferimento sia come insegnante, che ha formato e ispirato numerose generazioni di studenti, sia per quanto riguarda la sua attività di amministratrice pubblica. L’istituzione del Premio Filosofico, la creazione del Centro per l’Arte Diego Martelli e l’allestimento di tante mostre estive di valore internazionale, l’ideazione dell’Osservatorio sulla Comunicazione, la valorizzazione del rapporto con le scuole e con le associazioni culturali, l’impegno sul fronte delle Pari Opportunità e l’avvio della collaborazione con le Università di Pisa, Firenze e Siena, sono solo alcune delle azioni che si devono alle sue intuizioni.

“Il nostro territorio – commenta il Sindaco Daniele Donati – così come oggi lo conosciamo, è in parte frutto del suo impegno assiduo e appassionato a servizio della comunità e, in particolare, delle sue idee, conoscenze e scelte in campo educativo e socioculturale. Per questo, a 11 anni dalla sua scomparsa, l’Amministrazione Comunale, in accordo con la Solvay Group, società proprietaria della struttura, ha deciso di intitolare a Nicoletta Creatini la sala concerti del Teatro Solvay, da sempre tra i maggiori poli di arte, creatività e cultura di Rosignano e sede storica di numerose associazioni”.

Si ricorda che l’ingresso sarà consentito indossando la mascherina, a fronte di Green Pass e fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala, sulla base delle vigenti normative di contrasto e contenimento al Covid19.

