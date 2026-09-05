Piombino 5 Settembre 2026

“La salute non è neutra – Medicina di genere, consultori e qualità della vita nelle diverse età”. A Piombino l’incontro organizzato da Spi-Cgil

Piombino (Livorno) 5 settembre 2026

 

A Piombino un incontro sulla medicina di genere
Lunedì 8 settembre, alle ore 15, il Centro Giovani di Piombino ospiterà l’incontro “La salute non è neutra – Medicina di genere, consultori e qualità della vita nelle diverse età”.

Lo SPI CGIL e il Coordinamento donne SPI CGIL di Livorno organizzano l’iniziativa per approfondire i diversi bisogni di salute delle donne durante l’intero arco della vita.

L’incontro affronterà i temi della medicina di genere, dei consultori, della prevenzione, della menopausa, della salute psicologica e dell’invecchiamento.

Gli interventi
Parteciperanno Mojgan Azadegan, responsabile del Centro regionale Salute e medicina di genere; Rosa Maranto, direttrice dell’UOC Attività consultoriali dell’ASL Toscana Nord Ovest; Patrizia Fistermaier, direttrice dell’Unità di Psicologia dell’ASL Toscana Nord Ovest.

Interverranno inoltre Francesca Giunti, geriatra della Società della Salute Valli Etrusche, e Laura Brizzi, direttrice della Società della Salute Valli Etrusche.

Monica Cavallini e Maura Fratti, dello SPI CGIL Livorno, coordineranno i lavori.

Secondo lo SPI CGIL, il rafforzamento dei consultori, della prevenzione e dei servizi territoriali può garantire alle donne cure appropriate, accessibili e vicine alle loro necessità.

L’organizzazione sottolinea inoltre il ruolo del Servizio sanitario pubblico nel contrasto alle disuguaglianze e nella tutela del diritto alla salute e all’autodeterminazione.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

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