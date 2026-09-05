“La salute non è neutra – Medicina di genere, consultori e qualità della vita nelle diverse età”. A Piombino l’incontro organizzato da Spi-Cgil
Piombino (Livorno) 5 settembre 2026
A Piombino un incontro sulla medicina di genere
Lunedì 8 settembre, alle ore 15, il Centro Giovani di Piombino ospiterà l’incontro “La salute non è neutra – Medicina di genere, consultori e qualità della vita nelle diverse età”.
Lo SPI CGIL e il Coordinamento donne SPI CGIL di Livorno organizzano l’iniziativa per approfondire i diversi bisogni di salute delle donne durante l’intero arco della vita.
L’incontro affronterà i temi della medicina di genere, dei consultori, della prevenzione, della menopausa, della salute psicologica e dell’invecchiamento.
Gli interventi
Parteciperanno Mojgan Azadegan, responsabile del Centro regionale Salute e medicina di genere; Rosa Maranto, direttrice dell’UOC Attività consultoriali dell’ASL Toscana Nord Ovest; Patrizia Fistermaier, direttrice dell’Unità di Psicologia dell’ASL Toscana Nord Ovest.
Interverranno inoltre Francesca Giunti, geriatra della Società della Salute Valli Etrusche, e Laura Brizzi, direttrice della Società della Salute Valli Etrusche.
Monica Cavallini e Maura Fratti, dello SPI CGIL Livorno, coordineranno i lavori.
Secondo lo SPI CGIL, il rafforzamento dei consultori, della prevenzione e dei servizi territoriali può garantire alle donne cure appropriate, accessibili e vicine alle loro necessità.
L’organizzazione sottolinea inoltre il ruolo del Servizio sanitario pubblico nel contrasto alle disuguaglianze e nella tutela del diritto alla salute e all’autodeterminazione.
La cittadinanza è invitata a partecipare.