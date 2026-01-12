La Scalinata Monumentale dei Caduti di Colle sarà restaurata grazie all’intervento del senatore Potenti
Collesalvetti (Livorno) 12 gennaio 2026 La Scalinata Monumentale dei Caduti di Colle sarà restaurata grazie all’intervento del senatore Potenti
Da anni la Lega di Collesalvetti aveva l’obiettivo di vedere il restauro di questa meravigliosa scala-monumento di rarissima fattezza.
Grazie a 300.000 Euro stanziati dalla legge di Bilancio su indicazione del Senatore leghista Manfredi Potenti ed a valere sul fondo istituto presso il Ministero delle Finanze il sogno della comunità di Collesalvetti sarà realtá.
“Preservare il ricordo dei Caduti e mantenere il patrimonio dei monumenti inerenti alla nostra storia militare costituiscono due dei “pilastri” su cui abbiamo raccolto le istanze del territorio, presentato atti consiliari”- afferma Vito Capogna, ex consigliere Lega Collesalvetti
“Grazie all’impegno del senatore Manfredi Potenti dal 2026 si parte con l’avvio del restauro”, aggiunge Laura Petreccia Segretario della Lega Collesalvetti.
Un sogno figlio delle centinaia di giovani colligiani caduti per la Patria ed il cui nome è impresso sulle targhe in pietra infisse sulla rampa del monumento
La Soprintendenza di Pisa potrà ora utilizzare questi fondi per dare seguito alla volontà di cittadini