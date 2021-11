Home

20 Novembre 2021

La scommessa vincente del Kasita

Pizza a lievitazione naturale e ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma anche pranzi di lavoro, tagliate e taglieri a cena

Al Kasita, in via delle cateratte 86 a Livorno , la pizza è sicuramente uno dei piatti principale del locale.

“Il segreto per una pizza buona è nella preparazione dell’impasto – racconta il pizzaiolo Cristian – tante volte ci chiediamo perché la pizza italiana è la migliore di tutte.

La risposta è semplice: sono gli ingredienti, ma soprattutto è la qualità del grano utilizzato per le farine a renderla speciale.

Il comun denominatore degli impasti, è l’alta idratazione e l’uso di farine con basso contenuto proteico, e quindi glutinico; che si traducono in leggerezza del prodotto finale. Senz a dimenticare il tempo di lievitazione dell’impasto, altrettanto fondamentale.”

Al Kasita l’impasto viene preparato 48 ore prima della cottura e viene fatto lievitare in modo naturale.

I tempi lunghi della lievitazione sono fondamentali per ottenere un impasto più soffice e digeribile, ma non è tutto qui.

Non c’è solo la lievitazione, c’è anche e soprattuto la qualità dei prodotti utilizzati: pomodoro, mozzarella fiordilatte, olio extravergine di oliva e tanti altri condimenti per creare pizze sia classiche che gourmet.

Il kasita presenta 4 pizze speciali nel menu.

“La più richiesta è la Granellata, proposta direttamente da un nostro cliente e poi perfezionata dal nostro staff – continua il pizzaiolo Cristian – d’altronde il nostro locale è come una famiglia, dove i clienti possono venire e sentirsi a casa, qui il nostro motto Kasita come Kasa”.

In particolare la Granellata è una pizza bianca con crema di brie, mozzarella fiordilatte, bufala, speck, pesto di rucola, granella di pistacchio e granella di nocciole, da cui naturalmente prende il nome.

Il Kasita è un ristorante che non si ferma solamente alla pizza, è aperto quasi 24 ore, dalle 07.00 di mattina per le colazioni, prosegue con i pranzi di lavoro e arriva a cena con taglieri misti, tagliate di carne di manzo e Burghese, un piatto tipico del Kasita ispirato alla cucina spagnola e alla tradizione iberica.

Kasita non è solo come Kasa, ma è anche a Kasa tua. Lo staff consegna pizze, tagliate e box( una rivisitazione dei taglieri) a domicilio in tutta Livorno utilizzando un furgoncino attrezzato per trasporto degli alimenti che consente di mantenere i piatti alla temperatura ideale.

