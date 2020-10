Home

Cronaca

La scrittrice livornese Francesca Santi si aggiudica il secondo posto al premio “Scribo in giallo”

Cronaca

26 Ottobre 2020

La scrittrice livornese Francesca Santi si aggiudica il secondo posto al premio “Scribo in giallo”

Premio “Scribo in giallo”, proclamati i vincitori

L’autrice livornese Francesca Santi si aggiudica il secondo posto del podio

Livorno 26 ottobre 2020

Con il racconto “Lo stanzino di Clorinda” l’autrice Francesca Santi di Livorno si è classificata al secondo posto al Premio “Scribo in Giallo”; organizzato dall’agenzia Scribo di Lanciano (Chieti).

Il concorso è periodico ed è dedicato a racconti inediti di genere giallo.

Gli elaborati partecipanti dovevano contenere nella trama, come elemento imprescindibile, Villa Sirena; intesa come luogo reale (lo spazio dove si svolge annualmente la Rassegna letteraria organizzata da Scribo) o di fantasia.

Ecco i risultati definitivi:

I classificato: “A ogni festa comandata” di Paola Cerri (Gropparello – PC)

II classificato: “Lo stanzino di Clorinda” di Francesca Santi (Livorno)

III classificato: “Niente, non c’è niente” di Stefano Angelucci Marino (Lanciano – CH)

Come da bando, non è prevista la cerimonia di premiazione, ma i premi in denaro sono già stati corrisposti ai vincitori. Inoltre, Scribo organizzerà nel mese di novembre un incontro on-line con i vincitori e i segnalati per dare visibilità ai racconti premiati e ai relativi autori.

“Ci piace che il nostro Premio di genere cada, per pura coincidenza, nell’anno in cui si celebrano i cento anni dalla nascita di Hercule Poirot, il celebre detective belga nato dalla penna inimitabile di Agatha Christie” affermano Giuseppina Fazio e Nicoletta Fazio, titolari di Scribo.

“Siamo soddisfatte della qualità dei racconti pervenuti da ogni parte d’Italia e ringraziamo tutti gli autori partecipanti per la fiducia che ci hanno accordato. Il giallo si conferma un genere molto amato da lettori e scrittori e rappresenta di sicuro, specialmente in questo periodo segnato dalla pandemia, un modo per evadere dalla realtà, lasciandosi trasportare dalla suspence e dal mistero”.

Chi è Francesca Santi

Francesca Santi nasce a Livorno nel 1978, città dove tuttora vive e lavora.

Dopo essersi diplomata alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze, si laurea a Pisa in Letteratura Francese.

Dal 2008 al 2014 si dedica quasi esclusivamente alla sceneggiatura: vince Lanciano nel Fumetto con la storia breve “Senza parole”; pubblica la miniserie “Loumyx” con la casa editrice francese Clair de Lune; la graphic novel “Nelle lande dei giganti” con BD (vincitrice del Lucca Project Contest nel 2010) e il primo volume della saga “Alo du Vent” con Sandawe. In seguito, scrive il suo primo romanzo – Nel Loft – che ottiene una menzione speciale per la regione Toscana al premio La Giara; pubblica il thriller “Histoire Noire” con Genesis Publishing (sotto lo pseudonimo di Norman Evans), il libro per bambini “Le fate in fondo al giardino” con Apollo Edizioni e storie brevi su varie antologie (tra le quali “Horror Storytelling” della Watson Edizioni).

Nel 2019, è finalista del concorso Il battello al vapore, promosso da Piemme, con il romanzo per bambini “A tutto gol” e del premio GialloLuna NeroNotte con il noir “Uova alla paprika dolce”.

Nel 2020, il suo racconto “Cuor di castagno” è selezionato da Radio1 Plot Machine e pubblicato per Rai Libri, vince il premio Thriller Café con “Turno di notte” e pubblica alcune storie brevi sulle riviste “Malgrado le mosche” e “Narrandom”.