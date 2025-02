Home

La scuola che ricicla: il Cecioni installa un ecocompattatore e premia gli studenti

10 Febbraio 2025

Il Liceo Cecioni rafforza il suo impegno per la sostenibilità ambientale e la promozione di buone

pratiche ecologiche con l’installazione di un ecocompattatore personalizzato per il riciclo delle

bottiglie in PET.

Grazie ad un accordo sottoscritto nel settembre scorso, la scuola di via Galilei è la prima

istituzione educativa in Italia ad ospitare un macchinario a marchio COREPLA

(Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica).

L’ecocompattatore si trova all’ingresso dell’istituto, in una pensilina personalizzata dal prof.

Michael Rotondi con il logo della scuola, e può essere utilizzato negli orari di apertura anche dalla

cittadinanza.

Il macchinario consente di conferire bottiglie in plastica PET che una volta riciclate tornano ad

essere bottiglie, fibre tessili (pile, scarpe, borse), imballaggi o componenti industriali.

INCENTIVARE IL RICICLO. “La gestione del rifiuto e l’economia circolare – commenta il

dirigente scolastico Rino Bucci – sono ormai una priorità assoluta. L’ecocompattatore che abbiamo

installato rappresenta un’opportunità concreta per gli studenti, anche nello studio, di sentirsi parte

attiva nella cura dell’ambiente. Come struttura scolastica di grandi dimensioni abbiamo il dovere

di fare la nostra parte nell’avviare percorsi virtuosi. Il prossimo obiettivo? Migliorare il ciclo della

differenziata nell’istituto”.

Per promuovere la consapevolezza ambientale tra gli iscritti la scuola ha avviato un sistema

premiale: gli studenti del liceo Cecioni, dopo aver scaricato l’app RecoPet, accumulano punti

conferendo le bottiglie in PET. I punti possono poi essere convertiti in premi esclusivi a marchio

Cecioni, tra cui penne, shopper in tessuto e borracce.

SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE E LA SOSTENIBILITÀ. Il Liceo Cecioni non è nuovo

a iniziative orientate alla sostenibilità e al benessere degli studenti. L’istituto fa parte della rete

“Scuole che Promuovono Salute” della Regione Toscana, un programma che integra pratiche

educative e interventi concreti per migliorare la qualità della vita scolastica. Tra le iniziative attive,

oltre all’ecocompattatore, il Cecioni ha avviato progetti di educazione alimentare, sportelli di

ascolto psicologico, servizi di infermeria e ha installato un distributore gratuito di assorbenti

igienici per garantire il benessere delle studentesse.

UN MODELLO PER ALTRE SCUOLE. L’installazione dell’ecocompattatore non è solo un gesto

simbolico, ma un’azione concreta che mira a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi del riciclo

con progettazioni coerenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

“La nostra scuola segna un traguardo importante diventando la prima in Italia a installare un

ecocompattatore per il riciclo della plastica Corepla – spiegano i rappresentanti di istituto Alice

Morelli, Simo Pedini, Viola Barsotti, Tommaso Volpi e Alice Morelli Come – siamo entusiasti di

questa iniziativa. Questo è un passo importante verso una maggiore sostenibilità, ma è solo una

tappa di un percorso più ampio: il nostro obiettivo finale deve essere quello di eliminare

completamente l’uso della plastica monouso e muoverci verso un futuro a impatto zero.

Continueremo a lavorare affinché questa iniziativa sia solo l’inizio di un cambiamento più grande,

che coinvolga non solo la scuola ma l’intera società.”

Nei primi dieci giorni di utilizzo sono state conferite nel dispositivo del liceo Cecioni circa 500

bottiglie in Pet.

