Home

Eventi

La seconda edizione del Sulla Felicità Festival 2023 è da record!

Eventi

9 Maggio 2023

La seconda edizione del Sulla Felicità Festival 2023 è da record!

Livorno 9 maggio 2023 – La seconda edizione del Sulla Felicità Festival 2023 è da record!

Grande successo per la seconda edizione del Sulla Festival Festival 2023

Il festival ideato e diretto da Stefano Santomauro ha conquistato il cuore dei livornesi con una partecipazione record agli eventi

La seconda edizione del Sulla Felicità Festival è stata un’edizione record sotto tanti punti di vista. Il primo sono i numeri con una partecipazione complessiva agli eventi di circa 3.000 persone in 3 giorni, un coinvolgimento di 25 realtà cittadine, più di 200 studenti coinvolti, oltre 50.000 visualizzazioni del sito ufficiale ed un numero imprecisato di condivisioni social della Campagna Pubblicitaria e del Murale “Sirvana” che supera le 4000. Il Premio Nazionale “Ambasciatore di Felicità” consegnato a Nino Frassica nella splendida serata ai 4 Mori è stato visualizzato sui social da oltre 400.000 utenti in tutta Italia. “Siamo orgogliosi del risultato di questa edizione” commenta Stefano Santomauro, vera anima e trascinatore di questa nuova creatura culturale “e sinceramente non ci aspettavamo una partecipazione così alta agli eventi. Il Sulla Felicità Festival è un festival culturale che abbraccia un pubblico trasversale dai bambini fino agli adulti. E’ una realtà impossibile da non condividere e supportare. Non lo diciamo noi, ma le centinaia e centinaia di persone che nella tre giorni 2023 ci ha letteralmente supportato in ogni aspetto. Ma la cosa che ci rende più felici in assoluto, come forse sapete, sono le piccole cose: una bambina di 5 anni che partecipa alla Giornata Nazionale Bimbimbici Fiab e che arriva orgogliosa ai Tre Ponti, ballare con la musica di Bobo Rondelli, ridere di gusto alla serata evento con Nino Frassica intervistato da Daniela Morozzi, vedere i bambini partecipare ai Laboratori di Sons Of The Ocean e la partecipazione gioiosa e festosa delle famiglie alla mattinata di Clean Up e per ultimo il giorno dell’inaugurazione del murale, sentire un livornese che passando in macchina con il finestrino abbassato ha urlato: “Il Murale è ganzo!”.

Il Sulla Felicità Festival, patrocinato dalla Regione Toscana, prodotto da Grande Giove Aps è stato possibile grazie al contributo di Castagneto Banca 1910 che ha creduto fortemente nel progetto fin dalla prima edizione e all’aiuto di Parco Levante, Autorità Portuale, Cantina Pian del Melo, Sud-Senza Un Direzione Livorno e Pisa, Sons Of The Ocean, Farmacia Farneti, The Cage e G.anzo

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin