9 Gennaio 2023

La segnalazione – A Stagno in via Curiel l’anno nuovo inizia con il taglio dei pini presenti nella via (Foto)

Stagno (Collesalvetti, Livorno), 9 gennaio 2023

La segnalazione – A Stagno in via Curiel l’anno nuovo inizia con il taglio dei pini presenti nella via. Alcuni residenti ci hanno inviato delle foto nelle quali si vedono una decina di pini abbattuti.

Questi residenti si chiedono il motivo dell’abbattimento di questi alberi e rammentano che gli alberi hanno anche la funzione di migliorare la qualità dell’aria. A Stagno, con la presenza della raffineria – ricordano i residenti.- gli alberi svolgono una funzione importante. Funzionano da filtro e producono ossigeno. Ora che non ci sono più, quel filtro naturale verrà sostituito in modo opportuno oppure il verde tagliato lascerà il posto al solo cemento?

I residenti preoccupati ci segnalano ancora la presenza dei macchinari in strada per il taglio alberi a giornata lavorativa terminata e temono che domani e nei prossimi giorni continui l’abbattimento di tutti gli alberi presenti nella via

