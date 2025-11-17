Home

Cronaca

La segnalazione di un cittadino incastra un 25enne: aveva refurtiva e arnesi da scasso

Cronaca

17 Novembre 2025

La segnalazione di un cittadino incastra un 25enne: aveva refurtiva e arnesi da scasso

Livorno 17 novembre 2025 La segnalazione di un cittadino incastra un 25enne: aveva refurtiva e arnesi da scasso

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi nelle aree centrali della città, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno denunciato in stato di libertà un 25enne labronico gravemente indiziato di ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Secondo la ricostruzione dei militari, il giovane, in orario notturno, è stato trovato in possesso di un cassetto di un registratore di cassa oggetto di furto presso un’attività commerciale del centro cittadino nonché di un martello di gomma ed un coltello a lama lunga.

Grazie alla segnalazione di un cittadino e al tempestivo intervento di una pattuglia in servizio sul territorio, il 25enne è stato rapidamente intercettato e fermato.

All’atto del controllo il cassetto del registratore di cassa è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

A seguito di un controllo più approfondito i carabinieri hanno rinvenuto addosso al giovane un martello ed un coltello a lama lunga, entrambi posti sotto sequestro in quanto strumenti idonei ad essere utilizzati per commettere effrazioni e/o atti ad offendere il cui porto, senza giustificato motivo, è vietato dalla legge.

All’esito delle operazioni è stato denunciato in stato di libertà all’AG di Livorno per ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e porto di armi od oggetti atti ad offendere.