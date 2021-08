Home

Cronaca

Aree pubbliche

La segnalazione: “Ecco le nuove campane del vetro in piazza Matteotti” (Foto)

Aree pubbliche

1 Agosto 2021

La segnalazione: “Ecco le nuove campane del vetro in piazza Matteotti” (Foto)

Livorno 1 agosto 2021

“Ecco le nuove campane del vetro in piazza Matteotti”, inizia così la segnalazione inviataci da un lettore che continua:

Questa mattina mentre passeggiavo in piazza Matteotti, sul lato difronte all’ingresso della villa Fabbricotti, mi sono imbattuto in due nuove campane del vetro.

Non mi ero accorto della loro esistenza solo perchè non sono verdi come quella posizionata sull’altro lato della piazza.

Molto probabilmente certe persone sono abituate al degrado, riempiere due cestini con bottiglie di birra e lasciate addirittura un sacchetto in terra con altri vuoti.

Ora per la quantità di bottiglie di birra lasciate mi domando: o la sera in zona ci sono festini con persone “leggermente brille” o sono gli scarti di qualche locale?

Il decoro di una città si vede anche dalle piccole cose, basta con il menefreghismo, fate due metri e buttatele nella campana del vetro”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin