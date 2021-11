Home

10 Novembre 2021

La segnalazione – Il piazzale “senza pace”: camper, scooter abbandonati e discarica (Foto)

Livorno 10 novembre 2021

Il piazzale tra via delle Corallaie e via dei Materassai nella zona Artigianato non ha pace.

Da che abbiamo memoria ci saranno stati almeno una decina di interventi in quell’area ridotta a deposito di rottami e discarica di rifiuti

Più volte le amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo hanno provveduto a ripulire l’area. In una di queste occasioni con “l’Opearzione Pulizia” furono addirittura rottamati 15 veicoli abbandonati per la strada tra cui un furgone commerciale (probabilmente adibito alla vendita di prodotti alimentari nei mercati e nelle fiere)

Purtroppo ad oggi non si è riusciti a mettere un freno a questa situazione di degrado.

Oggi possiamo trovare nel piazzale, come si vede dalle foto due scooter (abbandonati o rubati); un camper arrugginito; mobili abbandonati, sacchi chiusi contenenti chi sa cosa e spazzatura varia

