21 Luglio 2022

Livorno 21 luglio 2022

La Segnalazione – Parcheggi a lisca di pesce, in via Micali sono disegnate un metro più lunghe:

Ormai da alcuni giorni sono state pitturate le segnaletiche orizzonti in via Micali e in strade adiacenti.

Dopo la metà di via Micali le strisce che delimitano il parcheggio a pettine sono state disegnate un metro più lunghe delle altre e invadono la carreggiata che è già di per sé stretta.

Nonostante una mail inoltrata all’ufficio del comune che a sua volta l’ha girata all’ufficio competente… devo pensare che siano state disegnate in quel modo per un preciso motivo? Non credo.

Sarebbe comunque cortese che fosse fornita una risposta”

G.M.

