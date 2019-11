Home

La sicurezza in anestesia: confronto tra esperti a Livorno

21 novembre 2019

La sicurezza in anestesia: confronto tra esperti a Livorno

Livorno, 21 novembre 2019 – Confronto tra esperti di anestesia a Livorno sabato prossimo, 23 novembre, a partire dalle ore 8:30, al Max Hotel, in via Giotto Ciardi 28. L’evento ha come titolo “Sicurezza in anestesia” e affronterà diversi temi con cui gli specialisti del settore si confrontano quotidianamente nella loro pratica clinica: dall’errore medico alle novità introdotte dalla legge Gelli, dalla presenza dell’HTA in sala operatoria alla gestione delle vie aeree, dal monitoraggio neuro-miscolare al target ottimale di completa ripresa neuro-muscolare.

Numerosi i relatori che prenderanno la parola durante i lavori del convegno, tra cui diversi esperti e specialisti della Azienda USL Toscana nord ovest, tra cui Ferdinando Cellai, direttore del dipartimento Emergenza Urgenza, Paolo Carnesecchi, responsabile dell’area Blocchi operatori, Paolo Roncucci, responsabile Area critica, Alberto Baratta, Stefano Buzzigoli, Paolo Carnesecchi, Michele Casalis, Tommaso Bellandi.