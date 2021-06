Home

La sicurezza sul lavoro, presto un pacchetto formativo destinato agli ultimi anni delle scuole superiori

24 Giugno 2021

La sicurezza sul lavoro, presto un pacchetto formativo destinato agli ultimi anni delle scuole superiori

La questione, che ha riscosso un ampio consenso, è stata al centro di una riunione del Patto Locale per la Formazione

Livorno, 23 giugno 2021 – “Nonostante i dati dimostrino negli anni una progressiva diminuzione degli infortuni sul lavoro, gli incidenti mortali registrati in questo periodo mostrano un aspetto agghiacciante e insopportabile del problema. Per questo occorre mettere in campo ogni iniziativa per evitare che chi lavora rischi la propria vita o la propria integrità anche diffondendo una cultura della sicurezza tra i ragazzi e le ragazze ” : così l’assessore al Lavoro e alla Formazione del Comune di Livorno Gianfranco Simoncini introducendo una riunione del Patto Locale per la Formazione.

“Lo sviluppo di una campagna informativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – ha aggiunto l’Assessore – rappresenta una delle iniziative che abbiamo deciso di portare avanti nell’ambito del rinnovato Patto Locale per la Formazione coinvolgendo le classi quarte e quinte delle scuole superiori”.

L’incontro, che oltre a registrare la presenza di rappresentanti di Asl e Inail, ha visto l’intervento delle organizzazioni sindacali, datoriali, degli Istituti Scolastici, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e di Provincia di Livorno Sviluppo, si è concluso con l’impegno fortemente condiviso da tutti i presenti, così come richiesto dall’assessore Simoncini, a creare un gruppo di lavoro che realizzi, entro la fine di settembre, un pacchetto formativo da mettere a disposizione delle scuole superiori.

“La cultura della sicurezza, la conoscenza delle misure di prevenzione, il quadro normativo, le forme di controllo, i diritti dei lavoratori,- ha sottolineato Simoncini- le forme di tutela e salvaguardia: questi i temi che dovrà contenere la proposta destinata a diventare un percorso formativo stabile negli anni”.

