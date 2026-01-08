Home

La signora Anna Rita Kronn compie 101 anni

Livorno 8 gennaio 2026 La signora Anna Rita Kronn compie 101 anni

Compie 101 anni la signora Anna Rita Kronn, vedova Discepolo. Anna Rita è nata a Castellammare di Stabia il 6 gennaio 1925, il padre era in Polizia e così la famiglia, dopo aver soggiornato a Ferrara, Spezia e Massa, si stabilì definitivamente a Livorno. Ha due figli, Daniele e Umberto, e quattro nipoti, una che vive a Parigi, un ragazzo che vive ad Assisi e due nipoti che vivono a Milano. Una di queste ha a sua volta tre figli, quindi nonna Anna Rita è tre volte bisnonna.

Dopo essere rimasta vedova ha viaggiato molto per andare a trovare i suoi parenti sparsi per il vecchio e nuovo continente. Adesso la sera guarda i giochi a quiz in tv, gode sempre di buona salute, fa delle belle chiacchierate con le assistenti di un servizio sociale che la vengono a trovare tutte le mattine, è socia Apici e quindi ogni tanto si fa portare al mare a fare colazione in qualche baracchina.

Per questo importante compleanno il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare un omaggio floreale con gli auguri della città.