La signora Anna Sorbelli spegne 103 candeline

30 Dicembre 2025

Livorno 30 dicembre 2025 La signora Anna Sorbelli spegne 103 candeline

Compie 103 anni la signora Anna Sorbelli e festeggerà questo importante traguardo circondata dall’affetto della famiglia e degli amici.

Nata a Siena il 30 dicembre 1922, prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale Anna si trasferisce insieme alla famiglia a Livorno, sede assegnata al padre impiegato delle Ferrovie.

Nell’immediato dopoguerra, insieme a una delle due sorelle, inizia la sua attività commerciale nel settore dell’abbigliamento in un piccolo fondo di via Lepanto. La tenacia di Anna fa sì che dopo pochi anni l’attività si ingrandisca, con l’inaugurazione di un nuovo negozio che per il quartiere San Jacopo/Accademia presto diventa un punto di riferimento, per la svolta innovativa, la semplicità e l’eleganza.

Anna si è dedicata a questa attività per oltre 60 anni.

Ha sempre vissuto con la sorella e i nipoti, una grande famiglia in cui sono arrivati anche tre bisnipoti. Anna è tuttora una signora lucidissima, carica di vitalità, interessata a quello che succede.

Il sindaco Luca Salvetti le ha inviato una rosa con gli auguri più affettuosi della città.