La solidarietà della politica locale al giornalista Ranucci per l’attentato subito

18 Ottobre 2025

Livorno 18 ottobre 2025

Riceviamo e ripubblichiamo in ordine di arrivo i messaggi di solidarietà delle forze politiche al giornalista Ranucci dopo l’esplosione della sua auto

Tenerini (FI): Solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia dopo l’atto intimidatorio a Pomezia

Nella notte è stato posto un ordigno rudimentale che ha distrutto le auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e della figlia, parcheggiate vicino all’abitazione a Campo Ascolano, Pomezia. L’esplosione ha provocato gravi danni e ha coinvolto anche l’immobile limitrofo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Digos, i Vigili del Fuoco e la squadra scientifica. La Procura competente ha attivato tutte le verifiche necessarie ed è stato informato il Prefetto. L’esito iniziale delle indagini suggerisce una minaccia che potrebbe aver avuto conseguenze estremamente gravi per chiunque fosse passato in quel momento.

Il contesto di minacce rivolte a un cronista affidabile e indipendente come Sigfrido Ranucci è inaccettabile. L’integrità, la libertà e l’indipendenza dell’informazione sono pilastri della nostra democrazia. Esprimiamo la nostra più ferma solidarietà a Ranucci, alla sua famiglia e all’intera Redazione di Report, unitamente alle istituzioni, perché venga fatta piena luce sull’accaduto e identificati rapidamente i responsabili.

In questa fase, è necessario:

Garantire la massima protezione e un rafforzamento delle misure di sicurezza per Ranucci e i suoi cari.

Accelerare le indagini per stabilire la matrice e le eventuali responsabilità di natura mafiosa o intimidatoria.

Difendere con fermezza la libertà di stampa, condizione imprescindibile per la trasparenza democratica e la lotta contro la criminalità organizzata.

Esprimo a nome personale e di Forza Italia la piena vicinanza a Sigfrido Ranucci e a chi opera per l’informazione libera e responsabile. Continueremo a lavorare, in tutte le sedi, per garantire tutte le tutele necessarie ai cronisti che svolgono un servizio pubblico fondamentale per la verità e la giustizia.

On. Chiara Tenerini (Forza Italia)

PD Livorno: Un attacco a Sigfrido Ranucci è un attacco alla libertà di stampa ed alla democrazia

L’attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci è un atto di una gravità assoluta.

Esprimiamo la nostra più profonda solidarietà a lui e alla sua famiglia. Ci rivolgiamo agli inquirenti affinché le indagini siano affidate ai massimi livelli e si arrivi con celerità a individuare gli esecutori e i mandanti.

Sappiamo bene come Report e altri programmi d’inchiesta della Rai siano stati, nel tempo, oggetto di attacchi da parte di potentati economici e politici, oltre che di molteplici tentativi di indebolimento, spesso facendo leva su una ridotta copertura di garanzie legali.

Vogliamo, in questa occasione, soffermarci a riflettere sullo stato complessivo della stampa mondiale e italiana: sempre più sotto attacco, sempre meno libera di esercitare il proprio ruolo.

Rivolgiamo il nostro pensiero alle centinaia di giornalisti, inviati e operatori che hanno perso la vita nei teatri di guerra odierni, spesso oggetto di attacchi diretti, nel tentativo di ostacolare la libera circolazione di informazioni e immagini.

Ricordiamo inoltre che l’Italia è, colpevolmente, da tempo molto indietro nelle classifiche internazionali sulla libertà di stampa: siamo ormai dietro a tutti i Paesi europei, accanto a realtà che non vantano una solida tradizione di libertà e democrazia.

Per questi motivi, il tema della difesa della libertà d’informazione non può essere derubricato a questione secondaria: deve diventare una parte fondamentale di un programma politico e culturale alternativo rispetto allo stato delle cose e rispetto a chi oggi governa il Paese.

Serve garantire sicurezza, tutela e indipendenza a chi ogni giorno svolge il proprio lavoro di informazione con coraggio e senso civico. Senza libertà di stampa non può esistere una società consapevole né una democrazia compiuta.

Ancora una volta, esprimiamo la nostra solidarietà a Sigfrido Ranucci, alla sua squadra e a tutti coloro che, con professionalità e coraggio, difendono ogni giorno il diritto dei cittadini a conoscere la verità.

Siamo con loro, e siamo per la difesa di una stampa libera.

Segreteria Unione Comunale PD Livorno

Il presidente della Regione Eugenio Giani:

Attentato Ranucci: Giani“Gesto gravissimo contro libertà di pensiero”

Il presidente ha partecipato al presidio davanti alla sede Rai di Firenze

“È una solidarietà che nasce dal cuore nel vedere il tipo di ordigni collocati. È chiaro che si tratta di un attentato che mirava alla vita di Sigfrido Ranucci, di sua figlia, della sua famiglia e questo è qualcosa di inaccettabile. Quando viene colpita la libertà di pensiero, la libertà di azione, il diritto di un giornalista d’inchiesta di straordinario valore a svolgere il proprio lavoro, si colpisce l’essenza stessa della democrazia.” Così il presidente Eugenio Giani che questo pomeriggio ha partecipato al presidio davanti alla Rai organizzato dal Comitato di redazione delle sede di Firenze a cui hanno partecipato rappresentanti dell’Associazione Stampa Toscana, dell’Ordine dei Giornalisti e dell’Ussi Toscana

“Ho avuto modo di conoscere personalmente Ranucci – ha proseguito Giani – e di presentare il suo libro a Fucecchio solo pochi mesi fa. Mi ha profondamente colpito questo episodio, perché dimostra quanto il libero pensiero possa ancora spaventare chi vorrebbe invece ingabbiare, controllare o zittire le voci libere. Ritengo che questo sia un attentato gravissimo – ha concluso Giani – e che sia necessaria una sollevazione civile e morale in tutto il Paese. Di fronte a fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso come questo, la risposta delle istituzioni e della società deve essere fortissima, unitaria e senza esitazioni.”

