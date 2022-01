Home

Cronaca

La spazzatura covid indifferenziata dev’essere ben sigillata in più sacchi

Cronaca

12 Gennaio 2022

La spazzatura covid indifferenziata dev’essere ben sigillata in più sacchi

Livorno 12 gennaio 2022

A seguito della nuova ordinanza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ritiene necessario, in merito alla gestione dei rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso dicivile abitazione e da strutture socio-sanitarie residenziali in cui dimorino persone risultate positive

alla Covid-19, definire disposizioni che, tenuto conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, garantiscano le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ha disposto:

Fino all’11/04/2022 i cittadini che risulteranno positivi al virus Covid-19 o si troveranno in quarantena obbligatoria dovranno gettare i rifiuti prodotti in casa nei contenitori per la raccolta dell’indifferenziato.

Lo ha stabilito la Regione Toscana con l’Ordinanza n. 3 dell’11/01/2022 che permette ai cittadini interessati di non attivare più il servizio dedicato ma di fruire della raccolta ordinaria secondo quanto già previsto dai calendari di raccolta.

Ciò sta a significare che per i prossimi tre mesi i cittadini dovranno conferire i propri rifiuti secondo una delle seguenti modalità:

– uno o più componenti il nucleo familiare è positivo al Covid-19 o in quarantena obbligatoria: fare la RACCOLTA INDIFFERENZIATA interrompendo la differenziazione dei rifiuti;

– tutti i componenti il nucleo familiare sono positivi al Covid-19 o in quarantena obbligatoria e nessuno può uscire di casa per conferire: fare la RACCOLTA INDIFFERENZIATA, interrompendo la differenziazione dei rifiuti, attivando il “Servizio Covid-19” (raccolta domiciliare al piano);

– nessun componente del nucleo familiare è positivo al Covid-19 o in quarantena obbligatoria: proseguire con l’ordinaria RACCOLTA DIFFERENZIATA;

i rifiuti oggetto del presente atto, classificati come rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01), dovranno essere confezionati, in coerenza con quanto raccomandato dall’ISS nel rapporto n. 3/2020 versione del 31/05/2020, utilizzando almeno 2 sacchi, uno dentro l’altro, di idoneo spessore e resistenza e correttamente chiusi;

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin