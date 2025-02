Home

24 Febbraio 2025

La spiaggetta della Terrazza Mascagni si trasforma in una galleria d'arte con innumerevoli opere di stone balance (Video)

24 Febbraio 2025

Livorno 24 febbraio 2025 La spiaggetta della Terrazza Mascagni si trasforma in una galleria d’arte con innumerevoli opere di stone balance

Livorno si riscopre ancora una volta palcoscenico di un’arte effimera e affascinante. Domenica, la piccola spiaggia di sassi tra la Terrazza Mascagni e i Pancaldi si è trasformata in una vera e propria galleria a cielo aperto grazie alle straordinarie creazioni di Ril de Son. L’artista brasiliano, noto per le sue sculture in filo di ferro che spesso espone alla Terrazza, ha stupito i passanti con un’altra delle sue passioni: lo stone balance.

Le rocce, disposte in perfetto equilibrio una sull’altra, hanno dato vita a composizioni tanto delicate quanto incredibili, capaci di sfidare la gravità e incantare chiunque si trovasse a passeggiare sul lungomare.

“Di solito alla Terrazza Mascagni porto le mie sculture di filo di ferro, non so se qualcuno le ha già viste, ma credo di sì, vengo qui già da tempo. Però da due anni ho iniziato anche a praticare lo stone balance e piano piano sto stimolando altri ragazzi a farlo”, ha raccontato l’artista mentre continuava a dare forma alle sue opere.

Una pratica che per Ril de Son non è solo espressione artistica, ma anche un profondo esercizio di meditazione e concentrazione: “È un’attività artistica, un modo di esprimersi che ti toglie tanto tempo e non ti permette di fare errori. Cerco di canalizzare tutta questa energia che ho dentro in questa pratica”.

E guardando la spiaggia, costellata da sculture di pietra in equilibrio precario ma perfetto, si capisce quanto sia vero. “Di solito arrivo la mattina e osservo il paesaggio. Quando sono arrivato oggi, c’era già un’opera, io ho fatto tutti gli altri. Tra poco riprendo e penso di realizzarne altre tre o quattro, ho già adocchiato alcune pietre adatte”, ha aggiunto.

La particolarità dello stone balance sta proprio nella sua natura effimera come ricorda l’artista: “ogni opera è unica, irripetibile e destinata a svanire con il passare del tempo o con un soffio di vento. Ma è proprio questa caratteristica a renderla un’arte tanto affascinante quanto speciale”.

Per chi volesse vedere le sue opere in fil di ferro assistere dal vivo alla creazione di queste meraviglie, Ril de Son dà appuntamento ogni sabato e domenica alla Terrazza Mascagni. Basta quindi un po’ di pazienza e lo spettacolo della natura che si fa arte si ripeterà ancora, con nuove forme, nuove ispirazioni e la stessa, magica armonia.

